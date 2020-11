[Alexandros] デビュー記念日にあわせて 代々木2デイズライブ&ベストアルバムリリース

[Alexandros]が、11月11日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。2021年1月19日(火)、20日(水)に、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される『[Alexandros] 10th ANNIVERSARY LIVE at 国立代々木競技場 第一体育館 "Where's My Yoyogi?"』と、1月20日(水)にリリースされるベストアルバム『Where's My History?』について、その思いを明かしました。さかた校長:1月20日というのは、大切な日なんですか?川上洋平(Vo/Gt):そうですね。インディーズデビューをした日なんです。2010年1月20日にCDアルバム『Where's My Potato?』をリリースしたので。磯部寛之(Ba/Cho):記念日みたいなものですね。さかた校長:今年はいろいろあってできなかった10周年の締めくくりとして、そして11周年目のスタートとして、ライブ2デイズとベストアルバムをリリースということですね。いろいろもどかしい気持ちもあったと思いますけど……。川上:いや、でもすぐに切り替えましたね。じゃあ違うことをやろう、ということで(コンセプトアルバムの)『Bedroom Joule』も作れましたし、ライブはできないけど違う何か……オンラインで面白いことができるかな、みたいな話も逆に楽しかったので。磯部:うん。川上:それで(日常が)落ち着きを取り戻して、久々にメンバーに会えたんですけど「俺、こんなにメンバーのことが好きだったんだな」って感動しましたね。「ヒロ~!」って(笑)。磯部:(笑)。さかた校長:メンバーにすら会えなかったんですもんね。川上:そうそう。こもり教頭:コロナ禍で1人になる時間が増えたと思いますけど、白井先生は影響とか心の変化とかありましたか?白井眞輝(Gt):自分と向き合う時間がたっぷりあったので、生活はけっこう変わったと思いますね。自炊を始めた……始めたというより多くなりましたし。あとは真面目になったと言うと変なんですけど、楽器に向き合う時間も増えたりして……。いろんなものに向き合う時間も増えて、変わった感じはしますよね。さかた校長:うん。白井:言葉が合っているかわからないですけど、自分にとっては良い期間だったかもしれないです。さかた校長:そして、このライブとベストアルバムをもちまして、ドラムのサトヤス(庄村聡泰)先生が勇退となるわけなんですけど、それも延期になっていたんですよね?川上:そうなんですよ。今年の3月くらいには勇退……門出を迎えるはずだったんですけど、延期にしちゃったので。この1年は、所属しているけど活動はできない、という宙ぶらりんな状態だったんです。やっと勇退する日を設定したので……さみしいけど良かったなというか、晴れて次のステップに行けるなというのがあるので、僕としてはすごい良かったなと思っています。磯部:うん。[Alexandros] - For Freedom (MV)さかた校長:この曲を聴きながら、「懐かしいね」と話されていましたけど?川上:懐かしいですよ! サトヤスくんの話をした後に流れましたけど、実はサトヤスは叩いてないんですよ(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:(ディレクターから)「知っているよ!」という声が(笑)。川上:知ってました?(笑)。(2010年)1月20日にリリースした2ヵ月後に、サトヤスくんは正式加入したので。磯部:でも、サトヤスと「やろうぜ!」ってなったときに、最初にリハーサルスタジオでお互いどんなもんかってセッションをした一発目の曲が「For Freedom」なんですよ。校長・教頭:うわー!さかた校長:(ディレクターに)そういうことですか?! これはしびれるな……!! いろいろな歴史がありますけど、ライブもベストアルバムも楽しみにしております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/