嵐、Perfumeら7組が出演　Spotify初のオンラインイベント開催

Spotifyが2020年11月26日20時より、日本のポップシーンを彩るアーティストのパフォーマンスを国内外の音楽ファンに贈る初のオンラインライブイベント「Spotify presents Tokyo Super Hits Live 2020」を開催する。



本イベントには嵐、Perfume、End Of the World、[Alexandros]、ビッケブランカ、Vaundy、マカロニえんびつが生出演。Spotify上で国内外の多くリスナーから支持されるトップアーティストから、Spotifyが国内新進アーティストを年間を通じてプレイリストやライブなどでサポートするプログラム「Early Noise」の次世代アーティストまで、計7組が出演する。



ライブの模様は、チケット制ライブ配信サービス「Streaming +」を通じ、日本のみならず海外でも生配信される。



・スポティファイジャパン株式会社 コンテンツ統括 芦澤紀子のコメント

Spotifyが日本でサ-ビスを開始してから4年。ストリーミングを通じてリスナーが新たな音楽に出会い、これまでにない形でヒット曲が生まれ、またアーティストが国境を越えてリスナーを広げる事例も多く見られるようになりました。日本のポップシーンを代表するヒット曲を紹介するプレイリストとして多くのリスナーに支持される『TokyoSuper Hits』をコンセプトにしたこのイベントを通じ、プレイリストで出会ったア-ティストのパフォーマンスに触れる機会を創ることで、国内はもちろん海外のリスナーが日本の音楽やア-ティストをより好きになるきっかけを提供できれば大変嬉しいです。





<イベント情報>



「Spotify presents Tokyo Super Hits Live 2020」



2020年11月26日(木)

時間:open 19:30 / start 20:00

視聴方法:Streaming十によるオンラインライブ

見逃し配信は11月27日(金)0:00 ~ 23:59予定

*配信対象国・地域:日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国、台湾、香港、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア他予定

◆チケット販売:11月12日(木)11:00 ~ 11月27日(金)21:00

※11月26日(木)19:00—20:00は購入不可

※11月24日(火)0:00以降は支払方法がクレジットカード決済限定となります

チケット価格:3500円(税込)

出演アーティスト:嵐、Perfume、End Of the World、[Alexandros] ビッケブランカ、Vaundy、マカロニえんびつ(計7組)



公式サイト:https://tokyosuperhits.jp/