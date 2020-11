明治安田生命J2リーグ第33節が11日に行われた。

首位の徳島ヴォルティスは、ホームで栃木SCと対戦。徳島は53分、渡井理己の折り返しが相手の禹相皓に当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールで先制する。75分には岸本武流のクロスに垣田裕暉が頭で合わせて、徳島がリードを広げる。試合はこのまま終了し、徳島は4連勝で勝ち点を「68」に伸ばした。

前節の敗戦で徳島との勝ち点が「3」に開いてしまった2位アビスパ福岡は、ホームでFC琉球と対戦した。福岡は31分、右サイドからのクロスに反応した山岸祐也が、トラップからボレーを放ってネットを揺らす。琉球の守備陣は山岸がコントロールした際に手を使っていたとアピールしたものの、ゴールは認められて福岡が先制する。1点のリードで折り返した福岡は73分、中盤でのボールカットから素早く展開すると、山岸がこの試合2点目を決めてリードを広げる。福岡は77分にコーナーキックから追加点を奪い、後半アディショナルタイムに1点を返されたものの、3-1で勝利した。

福岡を勝ち点差「2」で追う3位V・ファーレン長崎は、ファジアーノ岡山をホームに迎えた。長崎は前半に氣田亮真が2ゴールを挙げ、リードで試合を折り返す。後半開始早々に点差を広げると、さらにエジガル・ジュニオが2試合連続ゴール、ビクトル・イバルボが5試合ぶり今季3ゴール目を記録。5-0の大勝を収め、連勝を「4」に伸ばした。

ジュビロ磐田と対戦したアルビレックス新潟は、鄭大世のゴールで先制したものの、90分に追いつかれて1-1で引き分けた。ヴァンフォーレ甲府は水戸ホーリーホックを2-0で下して3連勝となり、新潟をかわして4位に浮上した。また、6位のギラヴァンツ北九州は愛媛FCを3-1で下し、3試合ぶりの白星を手にしている。

◆■試合結果

山形 2-1 大宮

町田 1-0 山口

甲府 2-0 水戸

松本 2-3 千葉

金沢 1-0 群馬

京都 1-2 東京V

徳島 2-0 栃木

福岡 3-1 琉球

北九州 3-1 愛媛

長崎 5-0 岡山

磐田 1-1 新潟

◆■順位表

1位 徳島ヴォルティス(勝ち点68/得失点差+29)

2位 アビスパ福岡(勝ち点65/得失点差+15)

3位 V・ファーレン長崎(勝ち点63/得失点差+21)

4位 ヴァンフォーレ甲府(勝ち点55/得失点差+9)

5位 アルビレックス新潟(勝ち点53/得失点差+12)

6位 ギラヴァンツ北九州(勝ち点53/得失点差+10)

7位 モンテディオ山形(勝ち点48/得失点差+12)

8位 京都サンガF.C.(勝ち点47/得失点差+2)

9位 ジュビロ磐田(勝ち点46/得失点差+6)

10位 栃木SC(勝ち点46/得失点差+2)

11位 東京ヴェルディ(勝ち点45/得失点差+4)

12位 ツエーゲン金沢(勝ち点43/得失点差-3)

13位 ファジアーノ岡山(勝ち点43/得失点差-6)

14位 水戸ホーリーホック(勝ち点42/得失点差+4)

15位 FC町田ゼルビア(勝ち点39/得失点差-5)

16位 ジェフユナイテッド千葉(勝ち点39/得失点差-6)

17位 大宮アルディージャ(勝ち点39/得失点差-11)

18位 FC琉球(勝ち点36/得失点差-10)

19位 松本山雅FC(勝ち点36/得失点差-14)

20位 ザスパクサツ群馬(勝ち点30/得失点差-27)

21位 愛媛FC(勝ち点27/得失点差-20)

22位 レノファ山口FC(勝ち点27/得失点差-24)

■次節の対戦カード

▼11月15日(日)

13:00 岡山 vs 岩手

13:00 愛媛 vs 甲府

14:00 山形 vs 徳島

14:00 水戸 vs 京都

14:00 大宮 vs 金沢

14:00 町田 vs 松本

14:00 新潟 vs 千葉

14:00 山口 vs 福岡

14:00 長崎 vs 琉球

15:00 北九州 vs 栃木

19:30 群馬 vs 東京V