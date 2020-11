【東京ばな奈×ディズニー】コラボスイーツを期間限定でネット販売 ミッキーマウスのパンケーキサンドが登場

グレープストーンは10月31日、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた初の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のスイーツのネット販売を開始した。ECサイト「パクとモグ」で2021年1月8日17時まで期間限定で販売する。



「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、代表作「ミッキーマウス/パンケーキサンド『見ぃつけたっ』」がECサイトに登場した。ミッキーフェイスと東京ばな奈、2つのデザインで焼きあげたふわふわ生地から、クリームがとろけだす。





「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」JR東京駅店 © Disney



ミッキーフェイスデザインは、”香ばしナッツのキャラメル味”。キャラメル香るパンケーキに、ローストアーモンドを刻み入れたキャラメルクリームをはさみました。東京ばな奈デザインは、”チョコチップインのバナナミルク味”。プレーンな優しさのパンケーキに、ゴロゴロチョコチップが楽しいバナナミルク香るクリームを挟み込んだ。2つの食べくらべも楽しい。



「ミッキーマウス/パンケーキサンド『見ぃつけたっ』」は4個入が税込1080円、6個入が税込1382円、10個入が税込2160円。





東京ばな奈グループ公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cmickey-p/