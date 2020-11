サンエックスは、国際紙パルプと日販セグモの協力のもと、「すみっコぐらし学園運営事務局」を立ち上げ、『すみっコぐらし学園』を2020年11月11日(水)に開校したことを発表した。



『すみっコぐらし学園』はオンライン上に開校する学園で、いつでもどこでもスマホやPCから通学することができ、年齢制限もなし。簡単な入学テストを受けるとランダムにクラス分けされ、すみっコぐらしのキャラクター「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」がクラスの担任の先生になってくれる。



『すみっコぐらし学園』では、授業や社会科見学を定期的に動画にて配信。WEB定期テストや校内行事など、ユーザー参加型のイベントも多数実施予定だ。また、購買部では限定グッズも販売する。



あなたもすみっコ達と学園生活を送ってみてはいかが?



>>>担任や学園長を紹介



(C)2020 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.