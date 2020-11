錦戸亮、2021年1月に2ndアルバム『Note』発表

「孤軍奮闘」「不撓不屈」と題し、10月には東京・日本武道館での配信ライブを成功させたばかりの錦戸亮が、2021年1月27日にリリースする2ndアルバムの詳細を発表した。



【画像】照明、映像、セットと音楽が一体となった錦戸亮のステージ(写真5点)



アルバムタイトルは『Note』(読み方:ノート)。ライブではすでに披露され、先行配信もスタートし話題となってる「オモイデドロボー」「Silence」「キッチン」の音源を初収録。 全ての楽曲を錦戸が作詞・作曲・プロデュースを手掛けている。



昨年10月1日に自主レーベル「NOMAD RECORDS」を設立しソロ活動1周年を迎えた錦戸。1stアルバム『NOMAD』に続く待望の最新アルバムは、WIZY限定盤、初回限定盤、通常盤の全3形態で発売される。



体験型プラットフォーム「WIZY(ウィジー)」でのみ販売されるWIZY限定盤には8月に行ったファンミーティング東京公演と長編ドキュメンタリー映像を収録。初回限定盤には10月に日本武道館で行ったオンラインライブを再編集し、メイキング映像と共に収録。通常盤には「オモイデドロボー」と「Silence」のミュージックビデオに加えアルバム制作メイキング映像を収録。



錦戸亮 2ndアルバム『Note』

2021年1月27日発売



■WIZY限定盤[CD+Blu-ray+フォトブック]

品番:NOMAD-010

価格:¥5,300 (商品本体)+税



■WIZY限定盤[CD+DVD+フォトブック]

品番:NOMAD-011

価格:¥5,000 (商品本体)+税



<Blu-ray&DVD共通>

・錦戸亮「FAN MEETING 2020」

2020年8月2日ぴあアリーナMM公演映像

・錦戸亮「FAN MEETING 2020」ドキュメンタリー映像

・WIZY限定48Pスペシャルフォトブック付き



[スリーブケース付きBOX仕様]

※ WIZY盤予約開始日時:11月18日(水)正午12時~

購入サイトは後日解禁となります



■初回限定盤[CD+Blu-ray+フォトブック]

品番:NOMAD-012

価格:¥4,800 (商品本体)+税



■初回限定盤[CD+DVD+フォトブック]

品番:NOMAD-013

価格:¥4,500 (商品本体)+税

<Blu-ray&DVD共通>

・錦戸亮「ONLINE LIVE ”孤軍奮闘” at 日本武道館」公演映像

・錦戸亮「ONLINE LIVE ”不撓不屈” at 日本武道館」公演映像

・錦戸亮「ONLINE LIVE at 日本武道館」メイキング映像

・フォトブック付き

[スリーブケース付きBOX仕様]



■通常盤[CD+Blu-ray]

品番:NOMAD-014

価格:¥3,300 (商品本体)+税



■通常盤[CD+DVD]

品番:NOMAD-015

価格:¥3,000 (商品本体)+税

<Blu-ray&DVD共通>

・「オモイデドロボー」ミュージックビデオ

・「Silence」ミュージックビデオ

・「Silence」ミュージックビデオメイキング映像

・アルバム制作メイキング映像