SCANDAL・MAMI「天才は変わり者だし、変わり者は天才」“天才と変わり者”の境界線は？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月9日(月)の放送では、「Catch up 境界線協会」なる新コーナーが登場。第1回目は“天才と変わり者”の境界線に迫ります。HARUNA:まずは、メールを紹介したいと思います。ラジオネーム・ジャスミンさん。「いつも楽しく聴いています。ありがとうございます。この間、2年ほど付き合っていた彼女に浮気をされてしまい、結果別れることになってしまいました。前にも2年半ほど付き合っていた方がいて、その人にも浮気をされてしまい別れました。浮気をされてしまうのは、すべてが相手の責任ではなく、自分に何か足りないところがあったのでは、と思っているのですが……長く幸せにお付き合いをする秘訣を教えて欲しいです(泣)」RINA:2年経つと、なんか出てるんじゃない? 変化した方がいいところとかポロっと出ちゃうとか。MAMI:自分にも非があるんじゃないかって考えているところがエライね。HARUNA:でも初めてじゃないからね、もう経験してることだからさ。MAMI:やっぱり、なんか出てるな……。RINA:2年経ったら気を引き締めることやね。HARUNA:「浮気」っていうキーワードが出ましたけど、浮気とはどこからなのか……。まあ、曖昧なことってあるじゃない? こんなメールをたくさんいただくので、新しいコーナーを立ち上げました。「Catch up 境界線協会」!ということで、「あるようでない、ないようである」。それがモノゴトの境界線。人によって、地域によって、その線引きはさまざま。そんな「境界線」について、真剣に考えていこうと。それが「Catch up境界線協会」です。テーマがいくつかありまして。伏せられているカードを自由にめくって、カードに書かれているテーマで境界線トークをしていきます。RINA:(早速、カードを引いて)“天才と変わり者”。一同:うわー。RINA:確かに紙一重なところがあるよね。どっちもきっと孤独やんか。人に理解されないのが、どっち方面にいってるとか……っていうことやもんね。HARUNA:天才ねえ……。RINA:天才はいろんなことがわかりすぎて、まわりの人と話が合わないことがいっぱいあるやろね。TOMOMI:エジソンもちっちゃいときは変わってるねって言われていたけど、でも天才なわけでしょ。MAMI:これ難しいな、同居してるじゃん。天才は変わり者だし、変わり者は天才だし。天才って言われる人と話すと、めちゃくちゃ変わり者だしさ。HARUNA:天才と秀才の違いはなんとなくわかる気がするのね。先天的か後天的か、みたいな。天才は元々のポテンシャルっていうか。TOMOMI:潜在的なね。HARUNA:変わり者も潜在的なんだよね。RINA:なんとなく天才はセンスがいい感じがする。自分が先を進み過ぎていて周りが理解できない。変わり者って、視野が自分に向いているっていうか。RINA:TOMOはどう?TOMOMI:うーん、わかんないけど……どっちも憧れるかな。――いきなり白熱トークの「Catch up境界線協会」。ぜひ皆さんも「境界線協会」に加入して、さまざまな境界線を一緒に探りましょう!* * *この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中!配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056