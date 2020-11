三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが、デビュー10周年記念日である昨日11月10日にオンラインライブ「三代目JSB 10周年記念 LIVE×ONLINE "JSB HISTORY"」を開催した。

2010年11月10日にシングル「Best Friend's Girl」でデビューした三代目 J SOUL BROTHERS。デビュー10周年という節目に行われた本公演では、1991年にJapanese Soul Brothersとして始まり、初代 J Soul Brothers、二代目 J Soul Brothers、そして三代目 J SOUL BROTHERSと代々受け継がれてきた“JSB HISTORY”を、10周年のお祝いに駆けつけた松本利夫、EXILE MAKIDAI、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、黒木啓司、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHI、GENERATIONS from EXILE TRIBEといった豪華なサプライズゲスト陣と共に表現してみせた。

三代目 J SOUL BROTHERSの10年間をデビュー当時の貴重な映像などを交えてメンバー自らが振り返るオープニングムービーの上映を経て会場と中継がつながると、印象的なピアノのイントロが流れ始め、7人はデビュー曲「Best Friend's Girl」でライブをスタート。続いて2ndシングル「On Your Mark ~ヒカリのキセキ~」が披露されると、懐かしい楽曲の連続にコメント欄は大いに沸いた。続く「SO RIGHT」ではミュージックビデオを彷彿させる激しいレーザー光線の演出がパフォーマンスを彩る。登坂広臣が「全国の皆さん一緒に歌って踊っていきましょう!」と笑顔を見せ、今市隆二も「盛り上がっていきましょう!」とそれに続くと、7人は爽快感あふれる「SPARK」やポジティブなメッセージが込められた「Go my way」を披露。ステージ間を移動する際に7人は楽しげにじゃれ合い、グループの魅力の1つでもある仲のよさを画面を通じて伝えた。

炎が吹き上がる中でパフォーマンスする7人の姿を手持ちカメラが躍動感たっぷりに捉えたロックチューン「FIGHTERS」が終わると、最初のゲストGENERATIONSが登場。2組はEXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS)名義で発表した「BURNING UP」でコラボパフォーマンスを繰り広げた。その後、三代目 J SOUL BROTHERSは「NHK紅白歌合戦」初出場の際に歌った「花火」やピアノアレンジの「O.R.I.O.N.」を披露。代表曲である「R.Y.U.S.E.I.」はトラップビートが効いたスペシャルなアレンジでスタートし、視聴者を驚かせる。曲調がオリジナルアレンジに変化したタイミングで、ボーカル2人が歌うステージに別の場所で踊っていた小林直己とNAOTO、そしてELLY、山下健二郎、岩田剛典の3人が集い、おなじみのステップを7人で踏んだ。

「R.Y.U.S.E.I.」のヒットの裏で感じていたプレッシャーをメンバーが吐き出すさまが映し出されたあと、今市、登坂、NAOTO、ELLYは「SOUTHSIDE」をパフォーマンス。続く「リフレイン」ではNAOTOとELLYに代わって小林、山下、岩田が登場し、楽曲の世界観を切ない表情や繊細なダンスで表現した。再びステージに勢ぞろいした7人は、スモークが立ち込めるステージでこの季節にぴったりなバラード「冬物語」を届けた。11月2日付でEXILEを卒業したEXILE ATSUSHIが三代目 J SOUL BROTHERSへ歌詞を贈った「次の時代へ」はボーカル2人きりでパフォーマンス。今市と登坂はスケール感のあるバラードを噛みしめるように歌い上げた。

中盤ではソロでも音楽活動をしている今市、登坂、ELLYがそれぞれの持ち曲を披露。まず最初に登場した今市は「ZONE OF GOLD」「RILY」を大勢のパフォーマーを従えて届けた。続いて登場した登坂は月の映像をバックに「FULL MOON」と「OVERDOSE」をパフォーマンス。CrazyBoyことELLYは「PINK DIAMOND」を歌ったあと、登坂と2人で「LION KING」をド派手なAR演出の中で披露した。

EXILE HIROを中心に結成されたJ Soul Brothersについて7人が語る映像の上映を経て、ステージにはEXILE SHOKICHI、EXILE NESMITH、橘ケンチ、黒木啓司、EXILE TETSUYA、小林、NAOTOからなる二代目 J Soul Brothersのメンバーが。7人はインディーズデビュー曲「WE!」をパフォーマンスしてみせた。続く「FREAKOUT!」では今市、登坂、山下、ELLY、岩田もジョイン。三代目メンバーのみでのパフォーマンスでも魅せ、J Soul Brothersの伝承を強く印象付けた。初代 J Soul BrothersのロゴがARで浮かび上がる中で「Fly Away」に突入すると、初代 J Soul BrothersメンバーであるEXILE MATSUこと松本利夫とEXILE MAKIDAIも合流。サプライズはそれだけでは終わらずそこにEXILE AKIRAとEXILE TAKAHIRO、そしてGENERATIONSも参加した形で「24karats STAY GOLD」「24karats TRIBE OF GOLD」をパフォーマンスした。

先輩と後輩を送り出し、ステージに残った三代目 J SOUL BROTHERSメンバーは感慨深けな表情を浮かべる。登坂から「NAOTOさん、どうでしょうか? この状況」と話を振られたNAOTOは「事件だね。事件が起きてるよ、現場で。ヤバい。このスペシャルゲストのオンパレードには驚いたんじゃないですか?」と視聴者の気持ちを代弁。登坂は豪華な顔ぶれのゲストについて「JSB HISTORYという名のライブですし、三代目の歴史を語るうえで欠かせない方たちです」と説明した。また初代 J Soul Brothersメンバーだがステージに姿がなかったUSAについてNAOTOは「もともと出る予定だったんですが、腰を痛めてしまって、大事を取って泣く泣く……次回はお願いします」と彼の不在の理由を語った。登坂も「J Soul Brothersを背負った方々が一堂に会してライブをやれるのはすごいこと。機会があればUSAさんも含めたフルメンバーでやりたい」とUSAを含むメンバーでの再演を熱望した。

またこの日のライブ演出のためにNAOTOはメンバー同士で撮影したプライベート動画を集めたことを明かす。そして「たくさん動画を送ったのに思ったりよりも映像が少なくて、なんでかなとスタッフさんに聞いたら8割酔っ払った映像だったみたいで使えなかった(笑)。僕らは10年間あまり振り返ることはなく、ずっと前を向いてがむしゃらに進んできましたが、この機会をいただいていざ振り返ってみたら素敵な思い出ばかりでした。これはメンバーとファンの皆さんと一緒に作った歴史だと思います。またここを新たなスタートにして、新しい未来をファンの皆さんと作っていけたらと思っています。三代目 J SOUL BROTHERSをこれからもどうかよろしくお願いします」と今回のライブの企画で得た充実感やファンへの感謝の思いを語った。山下は憧れだったという二代目 J Soul Brothersのパフォーマンスを間近で観た感慨を述べたあと、「やっぱり先輩はめっちゃカッコいいですね。先輩方に影響を受けてこの世界に入ろうと思って、継承されてきたJ Soul Brothersという名前で10年間続けて来れたことに感謝。これからもたくさんのエンタテインメントを届けてファンの皆さんに幸せになってもらいたい」と語った。

ライブ当日に36歳の誕生日を迎えた小林は「偶然なのか運命なのか誕生日とデビュー日が重なっていて、僕とNAOTOさんが二代目に加わって7人で初めてパフォーマンスしたのも11月10日。そんな日にJSB HISTORYというライブができてよかった」としみじみコメント。岩田は「朝から『ZIP!』に出させていただいたり、こうしてスペシャルなライブができたり、1日しかない10周年記念日当日が本当に最高の1日になりました」と語る。さらに「(オープニング映像を)何度もチェックしているのに1曲目の歌い出しの前から泣きそうになって。『次の時代へ』ではいろいろなことを思い出して後ろで号泣していました。バラバラの道を歩んできた7人が多くの方に支えられて10年の月日を走り続けられたことへの感謝をパフォーマンスに込めました。来年は10周年の企画をたくさん用意しているので、これからも三代目 J SOUL BROTHERSをよろしくお願いします」とここまでのライブの感想や来年の活動についても言及した。ELLYは今回のライブに三代目だけではなく、初代、二代目のJ Soul Brothersメンバー、そしてEXILEメンバーを招いた理由やHIROに声をかけたかったがかける勇気がなかったことを明かし、「今までJ Soul Brothersがやってきたように、最先端の音楽をこれからも届けていきたいし、皆さんのためにこれからもがんばりたい」とJ Soul Brothersとしての矜持を述べた。

パフォーマーたちのコメントが終わると、登坂は「この合言葉でいろんなステージを乗り越えてきました」と「I Can Do It」のパフォーマンスへとつなげる。この曲では過去にステージで着用してきた衣装の数々がステージや通路に登場。7人は思い出が詰まった衣装を着せ合ったり、自ら身にまとったりしながら笑顔でパフォーマンスを繰り広げた。そんな思い出深いステージのあと、三代目 J SOUL BROTHERSは11月10日0:00に配信開始されたばかりのディスコサウンドを取り入れたニュートロな最新曲「RISING SOUL」を披露。視聴者に最新のJ SOUL BROTHERSサウンドとパフォーマンスを存分に見せつけた。オフショット映像と共に7人が自分たちにとって三代目 J SOUL BROTHERSやファンがどんな存在なのかを語る映像が上映されたあと、彼らは最後に「J.S.B. HAPPINESS」を披露。メッセージボードを掲げたファンの映像が背後のモニターに映し出される中、7人は幸福感にみちた表情で肩を組んで歌声を届けすべての演目を終えた。

最後に今市は「三代目の10年の軌跡やJSBの歴史を感じられるライブになったと思います。自分も本当に感謝の気持ちでいっぱい。10年間ありがとうございました。2021年は『RISING SUN TO THE WORLD』というテーマを掲げて音楽やエンタテインメントの力を信じて日本を元気にしていきます」と万感の思いを語り、登坂も「本日、そして10年という時間、本当にありがとうございました。J SOUL BROTHERSファンの皆さんに幸せがもっともっと届くことを願っております」とコメント。今市の「三代目 J SOUL BROTHERSでした!」の声と7人の笑顔で祝祭感に満ちた10周年記念ライブは幕を閉じた。

公演終了後、映像の中でEXILE TRIBEによるドームツアー「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 RISING SUN TO THE WORLD」の開催などが発表された。ドームツアーの詳細は今後政府から発表予定のイベント開催制限の方針に基づき、LDH新型コロナウイルス感染症対策専門家チームと対策を検討するため、12月上旬にアナウンスされる。また12月22日から29日にかけてオンラインライブ「LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER」が行われることも明らかになった。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「三代目JSB 10周年記念 LIVE×ONLINE "JSB HISTORY"」2020年11月10日 セットリスト

01. Best Friend's Girl

02. On Your Mark ~ヒカリのキセキ~

03. SO RIGHT

04. SPARK

05. Go my way

06. FIGHTERS

07. BURNING UP

08. 花火

09. O.R.I.O.N.

10. R.Y.U.S.E.I.

11. SOUTHSIDE

12. リフレイン

13. 冬物語

14. 次の時代へ

15. ZONE OF GOLD

16. RILY

17. FULL MOON

18. OVERDOSE

19. PINK DIAMOND

20. LION KING

21. WE!

22. FREAKOUT!

23. Japanese Soul Brothers

24. Fly Away

25. 24karats STAY GOLD~24karats TRIBE OF GOLD

26. I Can Do It

27. RISING SOUL

28. J.S.B. HAPPINESS

EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 RISING SUN TO THE WORLD

2021年1月28日(木)東京都 東京ドーム

2021年1月29日(金)東京都 東京ドーム

2021年1月30日(土)東京都 東京ドーム

2021年2月6日(土)福岡県 PayPayドーム

2021年2月7日(日)福岡県 PayPayドーム

2021年2月12日(金)愛知県 ナゴヤドーム

2021年2月13日(土)愛知県 ナゴヤドーム

2021年2月14日(日)愛知県 ナゴヤドーム

2021年2月23日(火・祝)大阪府 京セラドーム大阪

2021年2月24日(水)大阪府 京セラドーム大阪

2021年2月26日(金)大阪府 京セラドーム大阪

2021年2月27日(土)大阪府 京セラドーム大阪

2021年2月28日(日)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER

2020年12月22日(火)20:00~

<出演者>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE



2020年12月23日(水)20:00~

<出演者>

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE



2020年12月24日(木)20:00~

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE



2020年12月26日(土)20:00~

<出演者>

FANTASTICS from EXILE TRIBE



2020年12月27日(日)20:00~

<出演者>

GENERATIONS from EXILE TRIBE



2020年12月29日(火)20:00~

<出演者>

EXILE