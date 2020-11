櫻坂46の新曲「Nobody's fault」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Nobody's fault」は12月9日にリリースされる1stシングルの表題曲。MVは“自由への渇望と絆”をテーマに新潟・佐渡島で撮影され、センターの森田ひかるを中心に海などの大自然をバックにパフォーマンスする姿や、困難に立ち向かうように坂道を駆け上がるシーンが印象的な映像に仕上がっている。

MVの公開に併せ、1stシングルの収録内容も発表された。本作は初回限定盤TYPE-A~D、通常盤の5形態で、収録される楽曲は全形態合わせて7曲。「Nobody's fault」を含む森田のセンター曲が3曲、藤吉夏鈴と山崎天それぞれがセンターを務める楽曲が2曲ずつ収められる。また初回限定盤に付属するBlu-rayには「Nobody's fault」のMVに加え、形態ごとに異なる映像を収録。初回限定盤TYPE-A、Bには7月に開催された欅坂46の無観客ライブ「KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU!」の映像、初回限定盤TYPE-Cには藤吉のセンター曲「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」のMVと2期生個人PV、初回限定盤TYPE-Dには山崎のセンター曲「Buddies」のMVと2期生個人PVが収録される。

なお「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」は11月15日(日)放送のニッポン放送「櫻坂46 こちら有楽町星空放送局」にて初オンエアされる。

櫻坂46「Nobody's fault」収録内容

初回限定盤TYPE-A

CD

01. Nobody's fault

02. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

03. 半信半疑

04. Nobody's fault -OFF VOCAL ver.-

05. なぜ 恋をして来なかったんだろう?-OFF VOCAL ver.-

06. 半信半疑 -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

01. Nobody's fault Music Video



KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! ~前編~

02. Overture

03. 太陽は見上げる人を選ばない

04. エキセントリック

05. 東京タワーはどこから見える?

06. Student Dance

07. Nobody

08. アンビバレント

初回限定盤TYPE-B

CD

01. Nobody's fault

02. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

03. Plastic regret

04. Nobody's fault -OFF VOCAL ver.-

05. なぜ 恋をして来なかったんだろう? -OFF VOCAL ver.-

06. Plastic regret -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

01.Nobody's fault Music Video



KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU! ~後編~

02. 大人は信じてくれない

03. 避雷針

04. 風に吹かれても

05. ガラスを割れ!

06. 誰がその鐘を鳴らすのか?

初回限定盤TYPE-C

CD

01. Nobody's fault

02. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

03. 最終の地下鉄に乗って

04. Nobody's fault -OFF VOCAL ver.-

05. なぜ 恋をして来なかったんだろう? -OFF VOCAL ver.-

06. 最終の地下鉄に乗って -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

01. Nobody's fault Music Video

02. なぜ 恋をして来なかったんだろう? Music Video

03. 井上梨名

04. 武元唯衣

05. 藤吉夏鈴

06. 松平璃子

07. 山崎天

08. 大園玲

09. 幸阪茉里乃

10. 守屋麗奈

初回限定盤TYPE-D

CD

01. Nobody's fault

02. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

03. Buddies

04. Nobody's fault -OFF VOCAL ver.-

05. なぜ 恋をして来なかったんだろう? -OFF VOCAL ver.-

06. Buddies -OFF VOCAL ver.-

Blu-ray

01. Nobody's fault Music Video

02. Buddies Music Video

03. 関有美子

04. 田村保乃

05. 松田里奈

06. 森田ひかる

07. 遠藤光莉

08. 大沼晶保

09. 増本綺良

通常盤

CD

01. Nobody's fault

02. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

03. ブルームーンキス

04. Nobody's fault -OFF VOCAL ver.-

05. なぜ 恋をして来なかったんだろう? -OFF VOCAL ver.-

06. ブルームーンキス -OFF VOCAL ver.-

※山崎天の崎はたつさきが正式表記。