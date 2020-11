Hey! Say! JUMPが12月16日にニューアルバム「Fab! -Music speaks.-」をリリースする。

Hey! Say! JUMPにとって8枚目のオリジナルアルバムとなる本作のテーマは「音楽×童話」。アルバムにはアヴちゃん(女王蜂)が「赤ずきん」、Ayase(YOASOBI)が「アラビアンナイト」、清水翔太が「白雪姫」、岡崎体育が「オオカミ少年」、まふまふが「ヘンゼルとグレーテル」、橋口洋平(wacci)が「ピーターパン」をモチーフに書き下ろした新曲が収録される。

本作はDVD付きの初回限定盤1と初回限定盤2、CDのみの通常盤の3形態が用意される。初回限定盤1に付属するDVDには辻村有記が作詞作曲を手がけたリード曲「Fab-ism」のミュージックビデオとメイキングが収められる。初回限定盤2のDVDにはアヴちゃんが作詞作曲を担当した「狼青年」のMVとメイキング映像、プロモーションビデオのほか、Ayaseによる提供曲「千夜一夜」と橋口が書き下ろした「ナイモノネダリ」のプロモーションビデオも収録される。

Hey! Say! JUMP「Fab! -Music speaks.-」収録内容

CD

01. Fab-ism

[作詞:辻村有記 / 作曲・編曲:辻村有記 / 伊藤賢]



02. I am

[作詞:Meerkat / 作曲:Furuse Kai / 編曲:2004、遠藤ナオキ]



02. 狼青年

[作詞・作曲:薔薇園アヴ / 編曲:女王蜂、塚田耕司]



04. Muah Muah

[作詞:辻村有記 / 作曲:辻村有記、伊藤賢 / 編曲:石塚知生]



05. 千夜一夜

[作詞・作曲・編曲:Ayase]



06. Your Song

[作詞:小倉しんこう、辻村有記 / 作曲:小倉しんこう / 編曲:石塚知生]



07. Jazzy Cut

[作詞・作曲・編曲:A-bee]



08. Snow White

[作詞:清水翔太 / 作曲:清水翔太、MANABOON / 編曲:MANABOON]



09. Liar

[作詞・作曲・編曲:岡崎体育]



10. Last Mermaid…

[作詞・作曲:Kaoru / 編曲:佐々木博史]



11. MANTRA

[作詞:栗原暁(Jazzin'park)、JUN、AKIRA / 作曲・編曲:Andreas Ohrn、Peter Bostrom]



12. Puppet

[作詞:KiUi / 作曲:Geek Boy AI Swettenham、KiUi / 編曲:Geek Boy AI Swettenham]



13. Kiss Your Lips

[作詞:岡田一成 / 作曲:岡田一成、城戸紘志、編曲:遠藤ナオキ]



14. 御伽と知る世界

[作詞・作曲:まふまふ / 編曲:まふまふ、三矢禅晃]



15. ナイモノネダリ

[作詞・作曲:橋口洋平 / 編曲:wacci]



16. Last forever

[作詞・作曲:Furuse Kai / 編曲:佐々木博史]



17. 闇の先へ僕らは歩き出す(※通常盤のみ)

[作詞:辻村有記 / 作詞・編曲:辻村有記、伊藤賢]

初回限定盤1 DVD

・「Fab-ism」Video Clip & Making

初回限定盤2 DVD

・「狼青年」Video Clip & Making

・「狼青年」Promotion Video

・「千夜一夜」Promotion Video

・「ナイモノネダリ」Promotion Video