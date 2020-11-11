Hey! Say! JUMPが12月16日にニューアルバム「Fab! -Music speaks.-」をリリースする。

Hey! Say! JUMPにとって8枚目のオリジナルアルバムとなる本作のテーマは「音楽×童話」。アルバムにはアヴちゃん（女王蜂）が「赤ずきん」、Ayase（YOASOBI）が「アラビアンナイト」、清水翔太が「白雪姫」、岡崎体育が「オオカミ少年」、まふまふが「ヘンゼルとグレーテル」、橋口洋平（wacci）が「ピーターパン」をモチーフに書き下ろした新曲が収録される。

本作はDVD付きの初回限定盤1と初回限定盤2、CDのみの通常盤の3形態が用意される。初回限定盤1に付属するDVDには辻村有記が作詞作曲を手がけたリード曲「Fab-ism」のミュージックビデオとメイキングが収められる。初回限定盤2のDVDにはアヴちゃんが作詞作曲を担当した「狼青年」のMVとメイキング映像、プロモーションビデオのほか、Ayaseによる提供曲「千夜一夜」と橋口が書き下ろした「ナイモノネダリ」のプロモーションビデオも収録される。

Hey! Say! JUMP「Fab! -Music speaks.-」収録内容

CD

01. Fab-ism

［作詞：辻村有記 / 作曲・編曲：辻村有記 / 伊藤賢］



02. I am

［作詞：Meerkat / 作曲：Furuse Kai / 編曲：2004、遠藤ナオキ］



02. 狼青年

［作詞・作曲：薔薇園アヴ / 編曲：女王蜂、塚田耕司］



04. Muah Muah

［作詞：辻村有記 / 作曲：辻村有記、伊藤賢 / 編曲：石塚知生］



05. 千夜一夜

［作詞・作曲・編曲：Ayase］



06. Your Song

［作詞：小倉しんこう、辻村有記 / 作曲：小倉しんこう / 編曲：石塚知生］



07. Jazzy Cut

［作詞・作曲・編曲：A-bee］



08. Snow White

［作詞：清水翔太 / 作曲：清水翔太、MANABOON / 編曲：MANABOON］



09. Liar

［作詞・作曲・編曲：岡崎体育］



10. Last Mermaid…

［作詞・作曲：Kaoru / 編曲：佐々木博史］



11. MANTRA

［作詞：栗原暁（Jazzin'park）、JUN、AKIRA / 作曲・編曲：Andreas Ohrn、Peter Bostrom］



12. Puppet

［作詞：KiUi / 作曲：Geek Boy AI Swettenham、KiUi / 編曲：Geek Boy AI Swettenham］



13. Kiss Your Lips

［作詞：岡田一成 / 作曲：岡田一成、城戸紘志、編曲：遠藤ナオキ］



14. 御伽と知る世界

［作詞・作曲：まふまふ / 編曲：まふまふ、三矢禅晃］



15. ナイモノネダリ

［作詞・作曲：橋口洋平 / 編曲：wacci］



16. Last forever

［作詞・作曲：Furuse Kai / 編曲：佐々木博史］



17. 闇の先へ僕らは歩き出す（※通常盤のみ）

［作詞：辻村有記 / 作詞・編曲：辻村有記、伊藤賢］

初回限定盤1 DVD

・「Fab-ism」Video Clip & Making

初回限定盤2 DVD

・「狼青年」Video Clip & Making

・「狼青年」Promotion Video

・「千夜一夜」Promotion Video

・「ナイモノネダリ」Promotion Video