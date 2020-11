パク・へジン、12月に東京・大阪での緊急来日公演が決定

韓国ハウス・ミュージックのシーンで注目を浴びるパク・へジン(박혜진)が、12月18日に東京、19日に大阪で緊急来日公演を行うことが明らかになった。



2018年のデビュー以降、ベルリンのベルグハイン/パノラマ・バー、イビザのDC-10でのプレイ、そしてプリマヴェーラ・サウンドへの出演や〈88rising〉主催のフェスティバル『HEAD IN THE CLOUDS FESTIVAL』、さらにジェイミー・エックス・エックスとのロンドンでの共演など、瞬く間に活躍の場を世界へ広げていったDJ、ラッパー、シンガーソングライターのパク・へジン。その後〈NINJA TUNE〉と契約し、今年6月にリリースした最新EP『How can I』は発売されるや否や世界中で完売店が続出。最近ではブラッド・オレンジとのコラボ曲も発表され、ペギー・グー、イェジに続くK-House(韓国ハウス・ミュージック)の新星として主要音楽メディアやファッションメディアから称賛を集めている。







今回の緊急来日に合わせて、海外で制作され即完売となっていた『How can I』EPのジャケ写Tシャツが数量限定で再生産されることも決定。本日よりBEATINKオフィシャルサイトにて受注受付がスタートする。







来日公演の詳細は以下の通り。なお、新型コロナウイルスの感染予防対策の取り組みについては、各会場の公式Webサイトをチェックしてほしい。





<来日公演情報>







東京公演

日程:2020年12月18日(金)

会場:CONTACT TOKYO

時間:OPEN/START 22:00

前売:¥3,300 (税込) | 当日:¥4,000

※20歳未満入場不可。入場時にIDチェック有り。写真付き身分証をご持参ください。

※You must be over 20 with photo ID.



大阪公演

日程:2020年12月19日(土)

会場:BLACK CHAMBER(クリエイティブセンター大阪)

時間:OPEN / START 15:00

前売:¥3,000 (税込)|当日:¥3,500

※別途1ドリンク代金¥600必要



チケット発売:

先行発売:11/11(水)正午12:00〜

一般発売:11月14日(土) 〜

企画制作:BEATINK