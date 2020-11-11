クライマックスシリーズ2020のテレビ中継（地上波・BS・CS）、ラジオ放送…

日本シリーズ出場権を争うポストシーズンゲーム「2020 パーソル クライマックスシリーズ パ」が11月14日から4試合制で行われる。パ・リーグの覇者・福岡ソフトバンクホークスが1勝のアドバンテージを持ち、2位・千葉ロッテマリーンズが追う展開となる。
11月14日
＜テレビ中継＞
TOKYO MX（13:00~18:00）
FBS福岡放送（12:55~16:00） ※最大延長17:00まで
＜BS＞
NHK-BS（13:00~16:50） ※16:50~17:00サブchにて放送
＜CS＞
スポーツライブ＋（12:45~試合終了）
＜ラジオ放送＞
NHKラジオ（13:00~16:00）
RKBラジオ（12:54~試合終了）
KBCラジオ（12:55~試合終了）
＜インターネット配信＞
パーソル パ・リーグTV（13:00~試合終了）
パリーグLiVe（13:00~試合終了）
楽天TV（13:00~試合終了）
DAZN（13:00~試合終了）
VR SQUARE（13:00~試合終了）
11月15日
＜テレビ中継＞
TVQ九州放送（12:30~16:00）
TOKYO MX（13:00~18:00）
＜BS＞
NHK-BS（13:00~16:50） ※16:50~17:00サブchにて放送
＜CS＞
スポーツライブ＋（12:45~試合終了）
＜ラジオ放送＞
KBCラジオ（12:55~試合終了）
RKBラジオ（12:54~試合終了）
NHKラジオ（13:00~17:00）
＜インターネット配信＞
DAZN（13:00~試合終了）
楽天TV（13:00~試合終了）
パリーグLiVe（13:00~試合終了）
パーソル パ・リーグTV（13:00~試合終了）
VR SQUARE（13:00~試合終了）
11月16日
＜テレビ中継＞
KBC九州朝日放送（18:15~21:54）
＜BS＞
BS朝日
＜CS＞
スポーツライブ＋（17:45~試合終了）
＜ラジオ放送＞
KBCラジオ（17:55~試合終了）
RKBラジオ（17:48~試合終了）
＜インターネット配信＞
DAZN（18:00~試合終了）
楽天TV（18:00~試合終了）
パリーグLiVe（18:00~試合終了）
パーソル パ・リーグTV（18:00~試合終了）
VR SQUARE（18:00~試合終了）
11月17日
＜テレビ中継＞
RKB毎日放送（18:15~22:00）
＜BS＞
NHK-BS（18:00~21:50） ※21:50~22:00サブchにて放送
＜CS＞
スポーツライブ＋（17:45~試合終了）
＜ラジオ放送＞
KBCラジオ（17:55~試合終了）
RKBラジオ（17:48~試合終了）
＜インターネット配信＞
DAZN（18:00~試合終了）
楽天TV（18:00~試合終了）
パリーグLiVe（18:00~試合終了）
パーソル パ・リーグTV（18:00~試合終了）
VR SQUARE（18:00~試合終了）
日本シリーズ出場権を争うポストシーズンゲーム「2020 パーソル クライマックスシリーズ パ」が11月14日から4試合制で行われる。パ・リーグの覇者・福岡ソフトバンクホークスが1勝のアドバンテージを持ち、2位・千葉ロッテマリーンズが追う展開となる。