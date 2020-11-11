クライマックスシリーズ2020のテレビ中継（地上波・BS・CS）、ラジオ放送…

日本シリーズ出場権を争うポストシーズンゲーム「2020 パーソル クライマックスシリーズ パ」が11月14日から4試合制で行われる。パ・リーグの覇者・福岡ソフトバンクホークスが1勝のアドバンテージを持ち、2位・千葉ロッテマリーンズが追う展開となる。













11月14日



＜テレビ中継＞

TOKYO MX（13:00~18:00）

FBS福岡放送（12:55~16:00） ※最大延長17:00まで

＜BS＞

NHK-BS（13:00~16:50） ※16:50~17:00サブchにて放送

＜CS＞

スポーツライブ＋（12:45~試合終了）



＜ラジオ放送＞

NHKラジオ（13:00~16:00）

RKBラジオ（12:54~試合終了）

KBCラジオ（12:55~試合終了）



＜インターネット配信＞

パーソル パ・リーグTV（13:00~試合終了）

パリーグLiVe（13:00~試合終了）

楽天TV（13:00~試合終了）

DAZN（13:00~試合終了）

VR SQUARE（13:00~試合終了）



11月15日



＜テレビ中継＞

TVQ九州放送（12:30~16:00）

TOKYO MX（13:00~18:00）

＜BS＞

NHK-BS（13:00~16:50） ※16:50~17:00サブchにて放送

＜CS＞

スポーツライブ＋（12:45~試合終了）



＜ラジオ放送＞

KBCラジオ（12:55~試合終了）

RKBラジオ（12:54~試合終了）

NHKラジオ（13:00~17:00）



＜インターネット配信＞

DAZN（13:00~試合終了）

楽天TV（13:00~試合終了）

パリーグLiVe（13:00~試合終了）

パーソル パ・リーグTV（13:00~試合終了）

VR SQUARE（13:00~試合終了）



11月16日



＜テレビ中継＞

KBC九州朝日放送（18:15~21:54）

＜BS＞

BS朝日

＜CS＞

スポーツライブ＋（17:45~試合終了）



＜ラジオ放送＞

KBCラジオ（17:55~試合終了）

RKBラジオ（17:48~試合終了）



＜インターネット配信＞

DAZN（18:00~試合終了）

楽天TV（18:00~試合終了）

パリーグLiVe（18:00~試合終了）

パーソル パ・リーグTV（18:00~試合終了）

VR SQUARE（18:00~試合終了）



11月17日



＜テレビ中継＞

RKB毎日放送（18:15~22:00）

＜BS＞

NHK-BS（18:00~21:50） ※21:50~22:00サブchにて放送

＜CS＞

スポーツライブ＋（17:45~試合終了）



＜ラジオ放送＞

KBCラジオ（17:55~試合終了）

RKBラジオ（17:48~試合終了）



＜インターネット配信＞

DAZN（18:00~試合終了）

楽天TV（18:00~試合終了）

パリーグLiVe（18:00~試合終了）

パーソル パ・リーグTV（18:00~試合終了）

VR SQUARE（18:00~試合終了）

