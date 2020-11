マッグガーデンから刊行されている異世界系マンガのキャンペーン「マッグガーデン2020 異世界マンガフェア」が、全国の一部書店にて本日11月10日より順次行われる。

期間中は対象商品を1冊購入するごとに、オリジナルコースター全5種の中から1枚プレゼント。またフェア開催を記念し、コースター全5種セットが抽選で10人に当たるTwitterキャンペーンも実施されている。応募方法は本日から11月30日までの間、マッグガーデン営業部のTwitterアカウントが投稿した該当ツイートをRTするだけ。詳細はマッグガーデンのWebマンガサイト・MAGCOMIの特設ページで確認を。

「マッグガーデン2020 異世界マンガフェア」

対象商品

「異世界でも無難に生きたい症候群」1~2巻

「異世界に転生したら聖少女にされた」

「異世界転生の冒険者」1~4巻

「ガベージブレイブ 異世界に召喚され捨てられた勇者の復讐物語」1巻

「商人勇者は異世界を牛耳る!~栽培スキルでなんでも増やしちゃいます~」1~3巻

「スローライフがしたい大賢者、娘を拾う。」1巻

「転生貴族の異世界冒険録」1~5巻

「転生幼女はあきらめない」1巻

「ネタキャラ転生とかあんまりだ! THE COMIC」1巻

「北海道の現役ハンターが異世界に放り込まれてみた ~エルフ嫁と巡る異世界狩猟ライフ~」1巻

「ふかふかダンジョン攻略記~俺の異世界転生冒険譚~」1~3巻

「魔導具師ダリヤはうつむかない ~Dahliya Wilts No More~」1~2巻

「めっちゃ召喚された件 THE COMIC」1巻