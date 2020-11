『ハイキュー!! TO THE TOP』×「アナヒータストーンズ」コラボブレスレットに稲荷崎高校登場

天然石アクセサリーのお店「アナヒータストーンズ」と『ハイキュー!! TO THE TOP』のコラボブレスレットに、本作に登場する稲荷崎高校をイメージデザインブレスレットが新登場! キャラクターカラーの素敵な天然石ブレスレットを身につければ気分も上向きになるかも♪



10月より放送中のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』。烏野高校との激闘に目が離せない ”最強の挑戦者” 稲荷崎高校のブレスレットが新登場した。



稲荷崎高校をイメージしたブレスレットは、ユニフォームカラーの黒をベースにジャージのえんじ色のストーンを組み合わせ。

宮兄弟の髪の色をイメージしたストーンがポイント♪

​そして、「思い出なんかいらん」の横断幕をパーツで表現してある。



価格は5800円+税で、販売は11月14日(土)より開始される。

ブレスレットのサイズは内径約16~16.5cm、オンラインショップ「アナヒータスタイル」、全国のアナヒータストーンズ各店、全国のからさで各店、たまゆら東京ソラマチ店にてお取り扱いされる。



その他にも烏野高校、音駒高校、青葉城西高校、梟谷学園高校をイメージしたブレスレットも好評発売中なので、気になる方はぜひチェックしてみてください!



(C) 古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS