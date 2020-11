a crowd of rebellion、アルバム発売前に未発表6曲入りティーザー公開

a crowd of rebellionが、11月11日のアルバム発売前にティザー映像「狂信曲六奏」を公開した。



今年メジャーデビュー5周年を迎えた新潟発ラウドロックバンドa crowd of rebellion。今回のティーザー映像は、最新アルバム『Zealot City』から未発表曲6曲をダイジェスト使用した映像になっており、アルバムの一端が垣間見える。









<商品情報>







a crowd of rebellion

4thフルアルバム『Zealot City』



発売日:2020年11月11日(水)

[初回限定盤]CD+DVD:3500円(税抜)

[通常盤]CD:2500円(税抜)



=収録曲=

1. Meteor

2. 無罪者

3. Under The Split Tree

4. °OD。

5. SLANDER.

6. QED

7. UP TO ME

8. BLESS BY BLUE

9. coelacanth

10. Alone//Dite

11. KEEP THE DAY

12. MANIA

13. Stick VS MADDOG

14. hAngedmAn_A

15. Interlude-(NOT FOUND)

16. 〔←REDO.〕



初回限定盤特典

・初回限定盤のみスリーブ仕様



[BONUS TRACK]

メジャーデビューシングル『The Crow』収録曲再レコーディングバージョン収録

・The Crow〔←RE:recorded〕

・REBELLIOUS BEHAVIOR〔←RE:recorded〕

・A Malice Of Rider〔←RE:recorded〕



=DVD収録内容=

メジャーデビュー以降のMusic Video集 全17曲

+New MV「無罪者」&「無罪者 – [9:From another point of view.]」収録

・The Crow

・Smells Like Unknown

・M1917

・Shell Never Forgive To Be Insulted.

・Sketch

・リビルド

・Nex:us

・Gorilla Gorilla Gorilla

・NIACIN FLUSH

・MATSURI WWWeapon

・Ill

・Sign.

・THE TESTAMENT / Prologue -Insomnia-

・Raccoon Dead

・Dystopia

・Anemone

・Alone//Dite

・無罪者

・無罪者 – [9:From another point of view.]



[WMD限定販売]※数量限定

『"Zealot City" LIMITED BOX』:8500円(税込)

WMD商品ページ:http://store.wmg.jp/shop/acrowdofrebellion/detail.php?goods_id=1414



Official HP:http://www.acrowdofrebellion.com/