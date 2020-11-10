【参加選手一覧】NPB秋季教育リーグ「第17回みやざきフェニックスリーグ20…

プロ野球秋季教育リーグ「第17回みやざきフェニックス・リーグ」が8日、宮崎県内（宮崎市、日南市、都城市）で開幕した。同リーグは、イースタン・リーグ7球団、ウエスタン・リーグ5球団の全12チームで、29日まで行われる。







フェニックス・リーグは8日から29日までの22日間、全108試合を予定。若手選手を中心としたチーム編成となっており、今季ファーム日本選手権MVPを獲得した楽天・村林一輝内野手や、来季以降の飛躍が期待されるヤクルトの奥川恭伸投手らが参加する。



参加選手は9日時点で、変更の可能性あり。









イースタン・リーグ



＜東京ヤクルトスワローズ＞

■投手

奥川恭伸

中尾輝

大下佑馬

寺島成輝

星知弥

坂本光士郎

杉山晃基

市川悠太

大西広樹

高橋奎二

金久保優斗

鈴木裕太

久保拓眞

今野龍太

蔵本治孝



■捕手

松本直樹

古賀優大

大村孟

内山太嗣



■内野手

奥村展征

川端慎吾

廣岡大志

宮本丈

太田賢吾

長岡秀樹

武岡龍世

松本友



■外野手

中山翔太

塩見泰隆

山崎晃大朗

渡邉大樹

濱田太貴





＜横浜DeNAベイスターズ＞

■投手

阪口皓亮

勝又温史

飯塚悟史

京山将弥

浅田将汰

宮城滝太

R.コルデロ

Y.ディアス



■捕手

益子京右

東妻純平



■内野手

伊藤裕季也

森敬斗

山下幸輝

田部隼人

知野直人

F.デラロサ



■外野手

桑原将志

楠本泰史

関根大気





＜埼玉西武ライオンズ＞

■投手

今井達也

渡邉勇太朗

十亀剣

野田昇吾

内海哲也

榎田大樹

井上広輝

與座海人

本田圭佑

松岡洸希

武隈祥太

ノリン

中塚駿太

國場翼

上間永遠

出井敏博

東野葵

大窪士夢



■捕手

牧野翔矢

駒月仁人

齊藤誠人

中熊大智



■内野手

永江恭平

山田遥楓

川野涼多

森越祐人

綱島龍生



■外野手

西川愛也

戸川大輔

岸潤一郎

高木渉





＜東北楽天ゴールデンイーグルス＞

■投手

近藤弘樹

引地秀一郎

渡邊佑樹

福森耀真

鈴木翔天

佐藤智輝

西口直人

王彦程

池田隆英

清宮虎多朗

則本佳樹

小峯新陸



■捕手

堀内謙伍

石原彪 ※11月10日合流

水上桂

江川侑斗



■内野手

黒川史陽

渡邊佳明 ※11月10日合流

村林一輝

吉持亮汰

澤野聖悠



■外野手

オコエ瑠偉

岩見雅紀 ※11月10日合流

小郷裕哉 ※11月10日合流

和田恋

武藤敦貴





＜千葉ロッテマリーンズ＞

■投手

佐々木千隼

東妻勇輔

山本大貴

土肥星也

成田翔

原嵩

横山陸人

永野将司

古谷拓郎

土居豪人

本前郁也

森遼大朗

ホセ・アコスタ



■捕手

吉田裕太

宗接唯人

江村直也

植田将太



■内野手

三木亮

福田光輝

松田進

西巻賢二

髙濱卓也



■外野手

加藤翔平

髙部瑛斗

山口航輝





＜北海道日本ハムファイターズ＞

■投手

生田目翼

吉田輝星

河野竜生

立野和明

西村天裕

柿木蓮

福田俊

鈴木健矢

鈴木遼太郎

宮台康平

𠮷田侑樹

望月大希

北浦竜次

長谷川凌汰

高山優希



■捕手

郡拓也

田宮裕涼

梅林優貴



■内野手

清宮幸太郎

野村佑希

上野響平

難波侑平

今井順之助

樋口龍之介



■外野手

姫野優也

万波中正

片岡奨人

宮田輝星

海老原一佳





＜読売ジャイアンツ＞

■投手

太田龍

古川侑利

戸根千明

井上温大

沼田翔平

山川和大

谷岡竜平

與那原大剛



■捕手

山瀬慎之助

広畑塁

小山翔平



■内野手

吉川大幾

山本泰寛

増田陸

香月一也

ウレーニャ



■外野手

亀井善行

立岡宗一郎

モタ

松井義弥

八百板卓丸











ウエスタン・リーグ



＜広島東洋カープ＞

■投手

矢崎拓也

高橋昂也

島内颯太郎

山口翔

鈴木寛人

田中法彦

高橋樹也

玉村昇悟

遠藤淳志

畝章真

佐々木健

コルニエル



■捕手

中村奨成

石原貴規

持丸泰輝



■内野手

林晃汰

小園海斗

韮澤雄也

中神拓都

羽月隆太郎



■外野手

正隨優弥

大盛穂

永井敦士

木下元秀





＜阪神タイガース＞

■投手

西純矢

小野泰己

浜地真澄

及川雅貴

守屋功輝

川原陸

齋藤友貴哉

小林慶祐

望月惇志

石井将希

牧丈一郎



■捕手

長坂拳弥

藤田健斗

片山雄哉



■内野手

北條史也

遠藤成

荒木郁也



■外野手

髙山俊

井上広大

板山祐太郎

小野寺暖

奥山皓太





＜中日ドラゴンズ＞

■投手

小笠原慎之介

橋本侑樹

佐藤優

岡野祐一郎

石川翔

鈴木博志

笠原祥太郎

垣越建伸

濱田達郎

石田健人マルク

木下雄介



■捕手

大野奨太

郡司裕也

加藤匠馬



■内野手

高松渡

石垣雅海

三ツ俣大樹

石岡諒太



■外野手

藤井淳志

伊藤康祐

岡林勇希





＜オリックス・バファローズ＞

■投手

宮城大弥

竹安大知

飯田優也

前佑囲斗

本田仁海

金田和之

神戸文也

黒木優太

東晃平

谷岡楓太

中田惟斗

松山真之



■捕手

稲富宏樹

フェリペ

鶴見凌也



■内野手

勝俣翔貴

紅林弘太郎

太田椋

宜保翔

廣澤伸哉

岡崎大輔



■外野手

後藤駿太

平野大和

佐藤優悟





＜福岡ソフトバンクホークス＞

球団HPに掲載され次第更新

