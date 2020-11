『ぷよクエ』×『ハイキュー!!』第2弾！ ぷよぷよバレーの勇者になって世界を救う⁉︎

セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』にてTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』とのコラボレーションイベント第2弾を11月13日(金)より開催する。



『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲーム。2013年4月にサービスを開始して以来、現在では合計2200万ダウンロードを超え、多くのプレイヤーが『ぷよクエ』を楽しんでいる。



今回のコラボでは、宮治をはじめ稲荷崎高校のメンバーが録りおろしのボイス付きで新登場するほか、『ハイキュー!!』のコスチュームを着たぷよクエキャラクターも登場予定。コラボ第1弾で登場したキャラクターも再登場する。



コラボでは、「ぷよっとした」見慣れない場所で目覚めた日向が、仲間を集めて「ぷよぷよバレー」で世界を救う限定ストーリーなどのコラボイベントを実施予定だ。



コラボ期間中は、放送中のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』オープニングテーマ、SUPER BEAVERの『突破口』(アニメサイズ)がゲーム内で流れるとのことで、そちらにも注目だ。



また、コラボ開催を記念して、ぷよクエ公式SNSアカウントにてコラボキャラクターをプレゼントするキャンペーンを開催中。



さらに、日向&影山と宮侑&宮治がコラボを紹介するテレビCMも放送中だ。



(C)SEGA (C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS