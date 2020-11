映画『ドラえもん』グッズが当たる♪ 「湖池屋プライドポテト」とのキャンペーンが開催！

湖池屋は、2020年11月20日(金)公開の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』とタイアップした「湖池屋プライドポテト」の発売にあわせ、映画ドラえもんのグッズセットや、ドラえもん特別パッケージの「湖池屋プライドポテト」が抽選で当たる「STAND BY ME ドラえもん 2 いつもいっしょ、プライドポテト キャンペーン」を2020年11月9日(月)~12月8日(火)で実施する。



映画『STAND BY ME ドラえもん 2』は、2014年に公開された『STAND BY ME ドラえもん』の続編として制作された。

前作に引き続き、八木竜一(監督)×山崎貴(脚本・共同監督)のコンビが、原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」をベースに、新たなオリジナルの要素を加えてストーリーを再構築。前作で描かれた「のび太の結婚前夜」の翌日である結婚式当日を舞台に、<のび太としずかの結婚式>を描いていく。



クイズに答えて応募すると、104名に映画ドラえもんグッズや「湖池屋プライドポテト」が当たる本キャンペーン。映画の公開を楽しみに待ちつつ、クイズに挑戦してみてはいかがだろうか。



