アメリカ大統領選は「生徒会長 VS 番長」!? 若新雄純が独自目線で解説

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。11月5日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「アメリカ大統領選挙」について取り上げました。11月3日(火:現地時間)に投開票されたアメリカ大統領選。11月5日の番組放送時点で開票作業は続いており、共和党のドナルド・トランプ米大統領が再選を果たすのか、民主党のジョー・バイデン前副大統領が政権を奪還するのか、注目が集まっていました。* * *接戦を極めた今回のアメリカ大統領選挙。一部では、インテリはバイデン氏を支持していて、貧困層などはトランプ氏を支持しているのではないか? と報道するメディアも。若新は、選挙の動向を見ながら“一体なにがそうさせて、どんな対立の構図ができているのか”考えていたと言います。バイデン氏とトランプ氏の違いを、“アメリカ高校”という架空の学校生活に例えて説明します。「バイデン氏は、優等生の学級委員長や生徒会長のよう。彼に投票している人は、生徒会長に真面目な学校運営を求めて投じている人というイメージ。一方のトランプ氏は、ヤンキーの番長というイメージ」と話します。「世界という一つの地域を、いままでは、ケンカの強いアメリカ高校が牛耳っていたものの、近年は中国高校など、強い学校が新しく出てきたと例えで解説。アメリカ高校のなかでは、トランプ番長のことを、“乱暴なことを言う番長”“たまに差別的なことをする”などと思いながらも、自分たちの学校の強さを守るために、他校にハッキリと発言する“強い番長”だと思われてきた。内部ではヒエラルキーが生まれたとしても、自分たちのアメリカ高校が1番得をして、結果としてみんなの高校生活を充実させるために力を注いできたのがトランプ番長というイメージ」と解説。逆に、バイデン生徒会長は「『他校とケンカばかりしていてはダメだ』『(アメリカ高校が)強くなるために、校内の弱い人たちを追いやるのはよくない』『中国高校とも、きちんと話し合って、いろいろな人が平等に認められるような、もっと平和な高校と地域をつくるべき』と主張してきたイメージ」と例えます。総じて、「インテリやエリートの人は、生徒会長タイプを支持する傾向にあると思う。今回の(投票状況を示した)アメリカの地図を見ているとわかるが、大きなメディアや両沿岸部、有名大学が多い地域はバイデン氏を支持=民主党支持となっている州が多い」と言います。とはいえ、「それだけでリーダーが選ばれるかというと、それは違う。賢そうな人たちは生徒会長タイプを支持すると言っているけど、それで本当に自分たちの暮らしを守ってくれるのか?『みんな平等に』『環境を大事に』などと言うのはいいが、それで自分たちの暮らしが貧しくなっては意味がない、といった感じで、少々乱暴でも強いことを言ってくれて『自分たちの高校をこのまちで最強にする!』とハッキリ言ってくれるような番長タイプの強いリーダーのほうを選びたいという人もそれなりにいるんだろう」と持論を展開。そんな対極な2人が繰り広げる激戦ぶりを見て、「ちょっと乱暴だけど、強そうな番長タイプにリーダーになってもらいたい、という人が一定数いるということがわかった。かたやインテリタイプの人たちのように、『きちんと話し合ってまとめられるような生徒会長タイプのほうを選びましょう』と言う人もいる。マスコミ業界はなんだかんだ言ってインテリやエリートが多。だから、生徒会長タイプのバイデン支持に見えるのではないか。今回は、そういう構図を感じた」と実感を語ります。また、「トランプ氏のことを“ヤンキー番長”的に考えると相当なカリスマ性がある。カリスマとは、人知を超えているという意味で、善悪は関係ない。そのカリスマ番長を抑えて、さらにいいリーダーになるには、かなりのカリスマ生徒会長が出てこないといけない。最初は、“バイデン氏が圧勝か”と見られていたけど、かなり苦戦した理由は、カリスマ番長に対して、カリスマ生徒会長と言えるか? と言うと(バイデン氏には)まだそこまでカリスマ性が感じられないのかもしれない。むしろオバマ前大統領時代に副大統領だったように、頼れる2番手、副会長ポジションに見えるのかも」と分析。「どういう結果になるかわからないが、リーダーの選び方も人それぞれで、ただ優等生であればいいということでもない。今回のアメリカ大統領選挙から感じた」と語りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286