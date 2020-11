『映画すみっコぐらし』第2弾 2021年公開予定で制作決定！

2020年11月8日(日)20:00より開催された、同時視聴企画「映画すみっコ1周年アニバーサリー上映会」の終了後、映画すみっコぐらし公式HPと公式Twitterにて、第2弾の制作決定が発表。原作者・よこみぞゆりさんからお祝いのイラストが到着した。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。



そして第1弾の『映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は、老若男女問わず幅広い支持を集め、「Yahoo!映画」評価ランキング第1位。「Filmarks映画初日満足度ランキング」第1位(2019年11月第2週)、「ぴあ映画初日満足度1位」(2019年11月9日ぴあ調べ)を獲得し、動員数122万人を記録する ”大ひっと” となった。



そんな大人気の『映画すみっコぐらし』第2弾は2021年全国公開予定。第2弾の続報に、引き続き乞うご期待!



(C)2020 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.