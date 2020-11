『ハイキュー‼︎』第20話 勢いを増す烏野、稲荷崎は主将・北信介を投入する！

10月より毎週金曜日深夜2時25分から、MBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送中のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の第20話あらすじ、先行カットが到着した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送。いよいよ10月より第4期第2クール目の放送が開始となる。



第20話は11月13日(金)よりMBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送開始。あらすじ、先行カットはこちら!



<第20話 「頭」>

影山のサーブもあり稲荷崎優勢の流れを徐々に崩していく烏野高校。

勢いを増す烏野に対して稲荷崎は、乱れたリズムを整えるために主将の北信介を投入する。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS