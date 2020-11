「ネガティブな考えから抜け出せない…」高校受験を控えた女子リスナーに、さかた校長・こもり教頭がかけた言葉とは？

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。11月6日(金)の放送ではパーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、受験勉強をするなかでネガティブな気持ちになってしまうという中学3年生の女子リスナーにエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな、生徒の志望校への想いに、さかた校長と応援部顧問・こもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。こもり教頭:「“私はダメなんじゃないか”ってネガティブに考えてしまう」って言うけど、今の志望校に向けてネガティブになっちゃうってこと?リスナー:はい。毎日3時間ぐらい、休日は7時間ぐらい勉強しています。3教科で、英・数・国です。こもり教頭:ちゃんとしっかり勉強できてるし……。さかた校長:時間も取ってるよね。こもり教頭:実際、志望校と自分の実力の結果みたいなのって何かあるの?リスナー:模試で80点ぐらいは出たことはあるんですけど、波が激しくて、安定してない感じです。自分がちゃんと勉強できているのかな、という気持ちだったり、試験に落ちる自分を想像したりしてしまいます。こもり教頭:自分の行きたい志望校があるわけじゃん。そこに行きたいという想いは強いの? なんでそこの志望校に行きたいと思ったの?リスナー:実際学校に行ってみて、雰囲気とかを感じて、自分に合ってるなと思ったので。こもり教頭:だから入りたいなと思うんだね。今の時点でもすごくネガティブになっちゃうんだったら、試験が近づけばもっときつくなっちゃうっていう不安もある? 自分では乗り切ろうと思って頑張ろうとはしてるの?リスナー:乗り切ろうって思っているんですけど、ある程度の時間は抜け出せなくなっちゃいます。さかた校長:例えば、80%の合格率が出た模試だったり、自分のなかでは結果がすごくよかったときの感覚ってあるの? 体調がよかったり、すごく冴えてるなって感じるときの感覚ってある?リスナー:終わったあとに、すごく焦りがあります。さかた校長:うまくいかなかったときの感覚のほうがしっかりあるんだ?リスナー:はい。こもり教頭:その感覚があるからこそ、“勉強しなきゃいけない”っていうところはあるんだけど、その感覚にとらわれて手につかなくなっちゃうんだもんね。模試で80%って出ていても安心できないし、それって信用できないよな。だって、そうやって止まっちゃう自分がいるんだもんね。でもそれが嫌なんでしょ? 「自分を信じて志望校に合格したい」っていう想いはあるんでしょ? でも、それと対比してる自分はつらい? 苦しい? ……抜け出したいよな。リスナー:はい。今、80%が出たとしても、何%が出たとしても、すごくネガティブに思っているんだよね。不安っていうのは常につきまとうし、考え始めたらどんどんネガティブになっていっちゃう。でも、それは当たり前の感情なんだよ。だから、まずは自分の調子がよかったときとか、結果がよかったときを1回見つめ直して、自分が笑顔だった状態のときを思い出してほしいんだよね。もし、今そこに至れてないんだったら、80%じゃなくて200%のときはどうなんだろう? 300%でもいいよ。もっともっと自分が安心して臨める状態のときはどうなんだろうな、っていうのを、すごく明確にイメージしてほしいな。今は勉強が大変だと思うけど、その笑っている自分を想像して向かってほしい。すごく笑っている300%のときの自分を、毎日ずーっとイメージしてほしい。そうしたら本番に80%の自分が出ても、絶対により良い300%、400%の自分が出ると思うから。この言葉を君に贈ります!向上心を持つときって、いいときは伸びないのよ。なぜなら、反省することがなくなっちゃうと、それより先を求めようとしなくて、その状態を保とうとするんだよね。だから俺は、逆に今80%って出ているのに不安になっちゃう自分がいて、“もしかしたらダメなんじゃないか”“今頑張っているものが身についていないんじゃないか”って思ってしまう心って、ネガティブな感情なんだけど、それってある種チャンスだと思うんだよね。だって、“ネガティブだから勉強やめます。もうムリなんで、ぶっつけ本番でいきます!”ってなってないでしょ? “勉強しなきゃ”って、それで毎日勉強に向き合うわけじゃん。それって、もうすでに種が植えつけられてる状態だと思うから、ネガティブになればなるほど向上のチャンスだと思って頑張ってほしい!今、“自分なんてダメなんじゃないか”とネガティブに考えてしまうことがダメではないんだよ。絶対に伸びる才能とその種をすでに持っているから、自分を否定せず、ネガティブな自分すら認めて、さらに向上していってほしい……という気持ちを込めて、「ネガティブは向上の種!!」と書かせてもらいました。リスナー:自分の性格を受け入れて、前を向いて進めるように頑張ります!こもり教頭:明るい未来を掴もうな! 応援してるぞ!さかた校長:頑張れよ! 話を聞かせてくれてありがとう。前を向いて頑張れ!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイトのメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55(「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」は金曜22:15~)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/