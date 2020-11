11月19日(木)より日本テレビで放送されるドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」に、森崎ウィンが出演。またドラマの挿入歌にDOBERMAN INFINITYの新曲「6 -Six-」「SO WHAT」が決定した。

「6 from HiGH&LOW THE WORST」は、「HiGH&LOW」シリーズの最新作として昨年公開された映画「HiGH&LOW THE WORST」のスピンオフドラマ。川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中務裕太・小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、白洲迅、富田望生、矢野聖人が演じる“希望ヶ丘団地”の幼なじみ6人の、映画のあとの物語が描かれる。

森崎は川村演じる花岡楓士雄のことを探し回る謎の男・坂田基晃役で出演する。2人が真正面からにらみ合う場面写真も公開された。さらに中務と小森が演じる“オロチ兄弟”に深く関わっていく女子大生・市川真歩役で、GENERATIONS「One in a Million -奇跡の夜に-」のミュージックビデオでもおなじみの見上愛が出演。オロチ兄弟の母親役は美保純が務める。

DOBERMAN INFINITYによる挿入歌「6 -Six-」「SO WHAT」は、12月2日にリリースされるニューシングルの収録曲。「6 -Six-」はこのドラマのために書き下ろされた新曲で、歌詞では幼なじみ6人の気持ちが描かれている。

またドラマ初回放送直前の11月19日19:00からはオンライントークイベントの開催も決定した。このイベントでは幼なじみ役を演じる6人のキャストと共に、ドラマの第1話をオンラインでひと足早く鑑賞できる。チケットは現在販売中。

「6 from HiGH&LOW THE WORST」オンライントークイベント

配信日時:2020年11月19日(木)OPEN 18:30 / START 19:00 / END 20:15(予定)

チケット販売URL:https://baronstream.com/ticket/buhnqp7jfcfasoqlfft0

<出演者>

川村壱馬 / 白洲迅 / 中務裕太 / 小森隼 / 富田望生 / 矢野聖人

日本テレビ「6 from HiGH&LOW THE WORST」

初回放送:2020年11月19日(木)24:59~25:29

※以降毎週木曜24:59~25:29放送(全6話・関東ローカル)

(c)HI-AX (c)髙橋ヒロシ(秋田書店)