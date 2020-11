『プロセカ』賞金付き大会の公式ビジュアルを使用したグッズ予約開始！

CyberZの連結子会社で、グッズの企画や販売、フィギュア関連事業などをおこなうeStreamは、スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の賞金付き大会「RAGE プロジェクトセカイ 2020 Winter powered by AQUOS」の公式グッズを11月6日(金)より予約開始した。



『プロジェクトセカイ』は、『初音ミクProject DIVA』シリーズを手掛けるセガゲームスと、サイバーエージェントグループで『バンドリ!ガールズバンドパーティ!』の開発・運営を行なっているCraft Eggとの協業による、新作スマートフォン向けゲームプロジェクト。

クリプトン・フューチャー・メディアが開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」や「鏡音リン」「鏡音レン」などが登場し、少年少女たちの『本当の想い』、そして『自分の歌』を見つける手助けをしていく。



この度、テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」初の音楽ゲームによる賞金付き大会「RAGE プロジェクトセカイ 2020 Winter powered by AQUOS」の公式グッズが予約開始!

『通天閣×初音ミク Collaboration 2018』などのビジュアルを手掛けたイラストレーター・村上ゆいち氏による今大会の公式ビジュアル「初音ミク RAGEプロジェクトセカイ 2020 ver.」を使用した大会公式TシャツやB2タペストリー、マフラータオル、アクリルスタンドキーホルダーなどといったオリジナル商品ラインナップとなっている。



また、11月16日(月)10時までに予約すると、2020年12月13日(日)の決勝大会開催までに商品を発送。公式グッズを準備して、『プロセカ』初の賞金付き大会を応援しよう!



Art by 村上ゆいち (C)SEGA/(C)CE dev.CP/(C)CFM