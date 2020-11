マネキンラップデュオFEMM、「Level Up feat. Duke of Harajuku」MV公開

FEMMが、2020年11月6日にリリースした最新両A面シングル『Level Up / Summer Dream』より、楽曲「Level Up feat. Duke of Harajuku」のMVを公開した。



アメリカのティーン世代の支持を得て、瞬く間に、ヨーロッパや南米、そして、アジアへと世界的なインフルエンサーへと広まり、デビューアルバム『Femm-Isation』は、全米ビルボードチャート「World Albums」で、TOP10入りを果たすなど、フィメール・ラップ・シーンで活躍するFEMM。



11月6日には、以前より親交の深い気鋭のインディペンデント・レーベル『tokyovitamin』とのコラボレーションで、両A面シングル「Level Up / Summer Dream(FEMM + Duke of Harajuku名義)」をリリース。その中から「Level Up feat. Duke of Harajuku」のMVでは、機械仕掛けそのものであった『FEMM1.0』から、エモーショナルな表現を可能とするFEMM2.0へのアップデートのプロセスを彷彿とさせる儀式的なシーンや、彼女たちならではの様式美である退廃的な空気感と、不安を煽るようなカラフルさを併せ持つ、サイバーパンクな作品に仕上がっている。







ディレクターを務めたのは、ポップな色彩感覚とエッジーなフロウを生み出すエディットで人気を博す映像作家の辻本祐希。スタイリングは、FEMM自身が手掛けた。



また、11月20には、こちらの先行楽曲を含む6曲入りのEP『404 Not Found』をリリースすることも発表。今作でも激しいインダストリアルなトラックと過激なラップが、FEMMが志向する全く新たな音楽体験をもたらし、心に未曾有の感情を産み付けるような作品となっている。プロデューサーには、『DaBaby』や『Lil Uzi Vert』を手掛けた『Star Boy』をはじめ、をはじめ、FEMM自身がそのサウンドに惹かれオファーした『ANJULIECAT a.k.a. YUA』や『Diana Chiaki』ら、日本国内の女性トラックメイカーも参加するとのこと。





<リリース情報>







FEMM + Duke of Harajuku

両A面シングル『Level Up / Summer Dream』



リリース日:2020年11月6日(金)

配信リンク:https://FEMM.lnk.to/LevelUp_SummerDream







FEMM

EP『404 Not Found』



リリース日:2020年11月20日(金)



=トラックリスト=

1. Sit Down [Prod. HABANERO POSSE]

2. Bury Me (with all my $$) [Prod. ANJULIECAT]

3. Peach [Prod. Danny L Harle / Radical Hardcore Clique]

4. Play By The Rules [Prod. Diana Chiaki]

5. Boss [Prod. KM]

6. Level Up feat. Duke of Harajuku [Prod. Star Boy / Loesoe / Radical Hardcore Clique]



Official Website:https://femms.jp/