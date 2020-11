タイの国民的ポップスターSTAMP、THE CHARM PARKプロデュースの新曲リリース

タイの国民的ポップスターSTAMPが、日本語歌唱シングル第二弾『it takes two』を2020年11月27日にリリースする。



本曲は作詞・作曲を韓国系アメリカ人のマルチプレイヤー/シンガーソングライターでロックバンドHemenwayのギタリストTHE CHARM PARKが手掛けた。本曲のMVには、タイドラマ『TharnType2-7Years of Love-』に出演している俳優・Mew suppasitが出演。本楽曲にリリースに伴い、STAMP、Mewから日本のファンへのコメント動画が公開された。







また、本日より「TharnType2-7Years of Love-」の公開を記念して、STAMPとMewが選曲するラブソングプレイリスト企画「Love songs selected by STAMP & Mew」が、SpotifyとApple Musicにて開始。今後、毎週金曜日に更新されていく。





<作品情報>







STAMP

『it takes two』



配信日:2020年11月27日(金)

STAMP Official:https://avex.jp/stamp/