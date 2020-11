ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」の追加キャストが発表された。楓士雄のことを探し回る謎の男・坂田基晃役を森崎ウィン、オロチ兄弟こと尾々地真也と正也に深く関わっていく女子大生・市川真歩役を見上愛、オロチ兄弟の母親役を美保純が演じる。

11月19日より日本テレビ系列にて放送される全6話の「6 from HiGH&LOW THE WORST」。高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた映画「HiGH&LOW THE WORST」のその後を描くスピンオフ作品だ。脚本には高橋も携わり、物語は映画に登場した希望ヶ丘団地の幼なじみ6人がタイムカプセルを開けるため、団地近くの公園に集まったことから展開される。

追加キャストの発表に併せて、川村壱馬扮する楓士雄と森崎扮する坂田が睨み合う場面写真が公開に。またドラマの挿入歌に、DOBERMAN INFINITYの「6 -Six-」「SO WHAT」が決定した。両楽曲が収録されたシングルが12月2日にリリースされる。

さらにドラマ初回放送の直前である11月19日19時から、BARON STREAMでオンライントークイベントを配信。川村、中務裕太、小森隼、白洲迅、富田望生、矢野聖人が出演し、第1話が配信される。イベントのチケットは本日11月9日より販売中。詳細は「HiGH&LOW」シリーズ公式サイトにて確認を。

「【6 from HiGH&LOW THE WORST】オンライントークイベント」

配信:BARON STREAM

日時:2020年11月19日(木)18:30開場 / 19:00開演 ※20:15終了予定

出演:川村壱馬、白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人

ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」

開始日時:2020年11月19日(木)24:59~25:29

放送局:日本テレビおよび系列局

企画プロデュース:EXILE HIRO

監督:久保茂昭、平沼紀久、上條大輔

アクション監督:大内貴仁

出演:川村壱馬、白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人、見上愛、森崎ウィン、藤田朋子、美保純

プロデューサー:植野浩之

脚本:高橋ヒロシ、平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓、上條大輔

企画制作:HI-AX

制作プロダクション:サルベージ

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。

(c)HI-AX (c)髙橋ヒロシ(秋田書店)