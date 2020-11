DFB(ドイツサッカー連盟)は8日、DFBポカール2回戦の組み合わせを発表した。

長谷部誠と鎌田大地が所属するフランクフルトは前回大会ファイナリストのレヴァークーゼンと対戦する。遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンはパーダーボルンと、遠藤航が所属するシュトゥットガルトはフライブルクと、原口元気と室屋成が所属するハノーファーは大迫勇也が所属するブレーメンと対戦する。また、前回大会王者のバイエルンはホルシュタイン・キールと対戦することとなった。

DFBポカール2回戦の組み合わせは以下の通り。

▼2回戦

シュトゥットガルト vs フライブルク

レヴァークーゼン vs フランクフルト

アウグスブルク vs ライプツィヒ

ウニオン・ベルリン vs パーダーボルン

ブラウンシュヴァイク vs ドルトムント

ハノーファー vs ブレーメン

ケルン vs オスナブリュック

マインツ vs ボーフム

ホルシュタイン・キール vs バイエルン

ホッフェンハイム vs グロイター・フュルト

ヴォルフスブルク vs ザントハウゼン

ウルム vs シャルケ

エルファースベルク vs ボルシアMG

ヴィースバーデン vs レーゲンスブルク

ディナモ・ドレスデン vs ダルムシュタット

エッセン vs デュッセルドルフ