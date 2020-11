明治安田生命J2リーグ第32節が7日と8日に行われた。

首位徳島ヴォルティスは、敵地で東京ヴェルディと対戦。徳島は18分にショートカウンターの流れから清武功暉が先制点を奪ったが、43分に藤田譲瑠チマのプロ第2号を許して追いつかれる。ドローで迎えた後半は一進一退の攻防が続いたが、徳島は86分に相手のハンドで獲得したPKを岩尾憲が決めて勝ち越しに成功する。終了間際には相手のフリーキックから同点のオウンゴールを献上したかに思われたが、オフサイドの判定に救われて逃げ切りに成功。勝利した徳島は3連勝で首位を維持し、松本山雅FCに敗れた2位アビスパ福岡との勝ち点差を「3」に広げた。

アルビレックス新潟はホームでギラヴァンツ北九州と対戦し、69分に大本祐槻が挙げた1点を守り切って1-0で勝利。北九州をかわして4位に浮上した。ヴァンフォーレ甲府も敵地で大宮アルディージャに2-1で勝利し、甲府が5位に浮上、北九州が6位に転落している。

V・ファーレン長崎は、敵地でザスパクサツ群馬と対戦。13分に先制を許したが、エジガル・ジュニオの2ゴールで逆転に成功する。そのままリードを守り切り、リーグ戦3連勝を飾った。長崎は直近6試合で4勝2分と好調を維持し、福岡との勝ち点差を「2」に縮めた。

◆■試合結果

東京V 1-2 徳島

栃木 1-0 京都

大宮 1-2 甲府

千葉 1-5 山形

新潟 1-0 北九州

金沢 2-4 水戸

磐田 1-1 愛媛

岡山 1-0 町田

福岡 0-1 松本

琉球 1-0 山口

群馬 1-2 長崎

◆■順位表

1位 徳島ヴォルティス(勝ち点65/得失点差+27)

2位 アビスパ福岡(勝ち点62/得失点差+13)

3位 V・ファーレン長崎(勝ち点60/得失点差+16)

4位 アルビレックス新潟(勝ち点52/得失点差+12)

5位 ヴァンフォーレ甲府(勝ち点52/得失点差+7)

6位 ギラヴァンツ北九州(勝ち点50/得失点差+8)

7位 京都サンガF.C.(勝ち点47/得失点差+3)

8位 栃木SC(勝ち点46/得失点差+4)

9位 モンテディオ山形(勝ち点45/得失点差+11)

10位 ジュビロ磐田(勝ち点45/得失点差+6)

11位 ファジアーノ岡山(勝ち点43/得失点差-1)

12位 水戸ホーリーホック(勝ち点42/得失点差+6)

13位 東京ヴェルディ(勝ち点42/得失点差+3)

14位 ツエーゲン金沢(勝ち点40/得失点差-4)

15位 大宮アルディージャ(勝ち点39/得失点差-10)

16位 FC町田ゼルビア(勝ち点36/得失点差-6)

17位 ジェフユナイテッド千葉(勝ち点36/得失点差-7)

18位 FC琉球(勝ち点36/得失点差-8)

19位 松本山雅FC(勝ち点36/得失点差-13)

20位 ザスパクサツ群馬(勝ち点30/得失点差-26)

22位 愛媛FC(勝ち点27/得失点差-18)

21位 レノファ山口FC(勝ち点27/得失点差-23)

■第32節の対戦カード

▼11月11日(水)

19:00 山形 vs 大宮

19:00 町田 vs 山口

19:00 甲府 vs 水戸

19:00 松本 vs 千葉

19:00 金沢 vs 群馬

19:00 京都 vs 東京V

19:00 徳島 vs 栃木

19:00 福岡 vs 琉球

19:00 北九州 vs 愛媛

19:00 長崎 vs 岡山

19:30 磐田 vs 新潟