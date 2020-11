講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、2日~7日に渡って公開された。

久保乃々花

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「ヤンマガアザーっす!」にはネットで話題沸騰中の久保乃々花が登場し、火曜「グラドルが水着で○○」では、某大手ラーメンチェーンの社長令嬢だという橋本萌花が配達員に。水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」では其原有沙が登場する。

木曜「デジタル写真集チラ見せ」では大原優乃デジタル写真集第2弾『水もしたたるFカップ』からお宝写真が。

金曜「ミスマガのアソビバ!」では、ミスマガ2020メンバーが「犬派 VS 猫派」「サッカー派 VS バスケ派」をテーマにそれぞれコスプレを披露し、第1弾としてグランプリの新井遥が可愛いワンちゃんとサッカーガールになりきった。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では久保乃々花のバスタイムに潜入した。

(c) 岡本武志/ヤンマガWeb (c) カノウリョウマ/ヤンマガWeb (c) 田中智久/ヤンマガWeb (c) LUCKMAN/ヤンマガWeb