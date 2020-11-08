秋田が開幕から26試合無敗を維持

　明治安田生命J3リーグ第26節が7日と8日に行われた。

　7日、鹿児島ユナイテッドFCがロアッソ熊本をホームに迎えての“九州ダービー”が行われた。鹿児島は12分に牛之濵拓のヘディング弾で先制し、35分には米澤令衣が追加点を獲得。鹿児島は2点のリードで折り返した後半、59分に1点を返されたものの、76分にPKで再び点差を広げる。82分には水本勝成がダメ押しの4点目を挙げて試合は終了し、勝利した鹿児島は連敗を「3」で止めて7位に浮上した。一方、敗れた熊本は3試合ぶりの黒星で3位に転落した。

　首位のブラウブリッツ秋田は、敵地で3位AC長野パルセイロと対戦。試合はスコアレスドローに終わり、秋田が開幕からの無敗を「26」に伸ばした。長野は連勝を逃したが、敗れた熊本と勝ち点「46」で並び、得失点差で2位に浮上した。

　上位のSC相模原、FC岐阜、FC今治は揃ってスコアレスドロー。Y．S．C．C．横浜を4－1で下したガイナーレ鳥取が、今治をかわして6位に浮上3している。

　今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

鹿児島　4－1　熊本
岩手　1－1　八戸
福島　0－0　相模原
藤枝　0－0　今治
鳥取　4－1　YS横浜
長野　0－0　秋田
岐阜　0－0　富山
G大23　1－1　讃岐
C大23　0－2　沼津

◆■順位表

1位　ブラウブリッツ秋田（勝ち点62／得失点差＋38）
2位　AC長野パルセイロ（勝ち点46／得失点差＋18）
3位　ロアッソ熊本（勝ち点46／得失点差＋10）
4位　SC相模原（勝ち点45／得失点差＋4）
5位　FC岐阜（勝ち点43／得失点差＋9）
6位　ガイナーレ鳥取（勝ち点41／得失点差＋6）
7位　FC今治（勝ち点40／得失点差＋6）
7位　鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点40／得失点差＋6）
9位　カターレ富山（勝ち点38／得失点差＋9）
10位　藤枝MYFC（勝ち点34／得失点差＋0）
11位　いわてグルージャ盛岡（勝ち点31／得失点差－15）
12位　アスルクラロ沼津（勝ち点29／得失点差－5）
13位　福島ユナイテッドFC（勝ち点29／得失点差－8）
14位　ガンバ大阪U－23（勝ち点28／得失点差－7）
15位　ヴァンラーレ八戸（勝ち点24／得失点差－13）
15位　カマタマーレ讃岐（勝ち点24／得失点差－13）
17位　Y．S．C．C．横浜（勝ち点22／得失点差－23）
18位　セレッソ大阪U－23（勝ち点19／得失点差－22）

◆■次節の対戦カード

▼11月13日（金）
19:00　相模原　vs　C大23

▼11月14日（土）
13:00　秋田　vs　岐阜
13:00　鳥取　vs　岩手
13:00　今治　vs　YS横浜
14:00　富山　vs　福島
14:00　熊本　vs　藤枝

▼11月15日（日）
13:00　岐阜　vs　G大23
13:00　沼津　vs　鹿児島
13:00　讃岐　vs　長野