明治安田生命J3リーグ第26節が7日と8日に行われた。

7日、鹿児島ユナイテッドFCがロアッソ熊本をホームに迎えての“九州ダービー”が行われた。鹿児島は12分に牛之濵拓のヘディング弾で先制し、35分には米澤令衣が追加点を獲得。鹿児島は2点のリードで折り返した後半、59分に1点を返されたものの、76分にPKで再び点差を広げる。82分には水本勝成がダメ押しの4点目を挙げて試合は終了し、勝利した鹿児島は連敗を「3」で止めて7位に浮上した。一方、敗れた熊本は3試合ぶりの黒星で3位に転落した。

首位のブラウブリッツ秋田は、敵地で3位AC長野パルセイロと対戦。試合はスコアレスドローに終わり、秋田が開幕からの無敗を「26」に伸ばした。長野は連勝を逃したが、敗れた熊本と勝ち点「46」で並び、得失点差で2位に浮上した。

上位のSC相模原、FC岐阜、FC今治は揃ってスコアレスドロー。Y．S．C．C．横浜を4－1で下したガイナーレ鳥取が、今治をかわして6位に浮上3している。

今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

鹿児島 4－1 熊本

岩手 1－1 八戸

福島 0－0 相模原

藤枝 0－0 今治

鳥取 4－1 YS横浜

長野 0－0 秋田

岐阜 0－0 富山

G大23 1－1 讃岐

C大23 0－2 沼津

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点62／得失点差＋38）

2位 AC長野パルセイロ（勝ち点46／得失点差＋18）

3位 ロアッソ熊本（勝ち点46／得失点差＋10）

4位 SC相模原（勝ち点45／得失点差＋4）

5位 FC岐阜（勝ち点43／得失点差＋9）

6位 ガイナーレ鳥取（勝ち点41／得失点差＋6）

7位 FC今治（勝ち点40／得失点差＋6）

7位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点40／得失点差＋6）

9位 カターレ富山（勝ち点38／得失点差＋9）

10位 藤枝MYFC（勝ち点34／得失点差＋0）

11位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点31／得失点差－15）

12位 アスルクラロ沼津（勝ち点29／得失点差－5）

13位 福島ユナイテッドFC（勝ち点29／得失点差－8）

14位 ガンバ大阪U－23（勝ち点28／得失点差－7）

15位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点24／得失点差－13）

15位 カマタマーレ讃岐（勝ち点24／得失点差－13）

17位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点22／得失点差－23）

18位 セレッソ大阪U－23（勝ち点19／得失点差－22）

◆■次節の対戦カード

▼11月13日（金）

19:00 相模原 vs C大23

▼11月14日（土）

13:00 秋田 vs 岐阜

13:00 鳥取 vs 岩手

13:00 今治 vs YS横浜

14:00 富山 vs 福島

14:00 熊本 vs 藤枝

▼11月15日（日）

13:00 岐阜 vs G大23

13:00 沼津 vs 鹿児島

13:00 讃岐 vs 長野