LiSA Uruとのコラボ楽曲『再会（produced by Ayase）』は大変?!「脳みそが2ついりますよね」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。YouTubeチャンネルのTHE FIRST TAKEで公開されたUruさんとのコラボ楽曲『再会(produced by Ayase)』について、動画撮影時のエピソードを語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」11月6日(金)放送分)LiSA:11月6日にTHE FIRST TAKEにて、私LiSAとUruさんのコラボレーション楽曲『再会(produced by Ayase)』が公開されました。こちらは、現在私とUruさんが出演している、ソニーのヘッドホン・イヤホン「1000X」シリーズのCMソングになっています。YOASOBIのコンポーザーでもあるAyase先生が楽曲を提供してくれて、私とUruさんの初のコラボレーションとなりました……っていうか、私、コラボレーションとして楽曲を発売させていただくのは初めてですね。そして、Uruさんと2人でTHE FIRST TAKEをやらせていただいていますが、Uruさんは初めてなのに、私は5回目っていう(笑)。「先輩としてちゃんとしなきゃ!」みたいな。「私がきちんと引っ張っていかなきゃ!」みたいな……THE FIRST TAKE先輩としてね(笑)。「頑張んなきゃ!」って思ってたんですけど、やっぱり私も私で緊張してしまいました。しかもあの日、Uruさんと初めて会ったんですよ。初めて合わせたのが、もう本番だったし(笑)。THE FIRST TAKEって、けっこうハードル高いと思うんだよね。何度かリハーサルしたり心通わせてもらった人と、「じゃあ、満を持してやります!」みたいなのはいいけど(笑)。今回は、本当に“THE FIRST TAKE”でございます! ぜひ聴いてください!――ここで、『再会 (produced by Ayase)』オンエア【LiSA×Uru - 再会 (produced by Ayase) / THE FIRST TAKE】LiSA:THE FIRST TAKEをみなさんが楽しんでいただいてすごく嬉しいんですけど……あの日Uruさんと初めて会って合わせたって話をしましたけど、あのね、この曲、まずですよ、主メロとハモりが交互にくるんですよ。最初は歌い分けで主メロを2人で歌っているのに、突然ハモりにいかなくちゃいけないパートもあって。主メロの人はずっと主メロを、コーラスの人はコーラスを歌っている……ではなくて、交互に入れ替わってくるから私もUruさんも大混乱(笑)。「これ、めちゃくちゃ大変じゃないですか!? 脳みそが2ついりますよね!」っていう(笑)。Ayaseさんの作ってくださったこの楽曲の難しさと、しかもそれをTHE FIRST TAKEで初めて合わせなくちゃいけなくて(笑)。「私たち、山をひとつ越えないといけないですよね?!」みたいなところで、Uruさんと気持ちが通じて一気に仲良くなった気がします(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/