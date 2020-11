12月31日(木)に東京・神田明神ホール開催される配信ライブ「47+1 新生 New Year Rock Festival」の追加出演者が発表された。

「New Year Rock Festival」は2019年3月にこの世を去った内田裕也の主催イベント。同年末は彼の遺志を継ぐ形で実施されたが、今年はHIRO(カイキゲッショク)がプロデューサーを務め、新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客配信ライブイベントとして開催される。このたび新たに出演者としてラインナップされたのは、細美武士(ELLEGARDEN / the HIATUS / MONOEYES)、HIROの妻であるAI、KYONO(WAGDUG FUTURISTIC UNITY / T.C.L)の3組。既報のアーティストを含め計14組がイベントに出演することが決定している。

ライブの視聴チケットは2500円で、イープラス Streaming+とローチケ LIVE STREAMINGにて販売中。またCAMPFIREではイベントの運営資金を募るクラウドファンディングも実施されている。

無観客生配信LIVE「47+1 新生 New Year Rock Festival」

配信日時:2020年12月31日(木)19:00~26:00(予定)

<出演者>

SHEENA & THE ROKKETS w/LUCY MIRROR / 仲野茂(亜無亜危異) / Zeebra / GASTUNK / 高木完 / ALI / 新月灯花 / BRAHMAN feat. ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB)/ DELI(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND)/ DJ MASTERKEY / 細美武士(ELLEGARDEN / the HIATUS / MONOEYES) / AI / KYONO(WAGDUG / T.C.L) / カイキゲッショク / and more

チケット販売URL:

https://eplus.jp/sf/detail/3342830002?P6=001&P1=0402&P59=1(Streaming+)

https://l-tike.com/newyearrock2020(LIVE STREAMING)