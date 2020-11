『ロード・オブ・ザ・リング』弓の名手 “レゴラス” が立体化！

プライム1スタジオは、プレミアムマスターラインシリーズにファンタジー映画の金字塔『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ二作目『ロード・オブ・ザ・リング~二つの塔~』より指輪の仲間の一員のエルフ ”レゴラス” を発表した。



『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズはJ・R・R・トールキン作の『指輪物語』を原作とする叙事詩的ファンタジー冒険映画の三部作。2001年に『ロード・オブ・ザ・リング/旅の仲間』、2002年に『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』、2003年に『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』が公開されている。



この度登場するのは、指輪の仲間の一員のエルフ ”レゴラス”!

弓の名手で、彼の放つ弓は百発百中で敵を射抜く。劇中で最も印象的な、ヘルム峡谷の戦いのシーンで、奪ったウルク兵の盾を使い、階段を滑り下りながら迫りくる殺気立ったサルマンの軍勢を次々と弓で一掃するシーンを再現。

なびく金髪の長髪はもちろん、相手を狙う鋭い眼光をたたえた表情、力強い弓を引く姿、使い込まれたコスチューム、そして疾走感のある大きく広がったマントも細部にわたり忠実に再現されている。ベースには、ウルク兵の剣や打ち取られたウルク兵が演出されている。



また、「通常盤」と「ボーナス版」の2種が用意されており、「ボーナス版」にはレゴラスが得意とする戦闘スタイルの多段撃ちを再現できる、3本の矢を構えた差し替えハンドパーツが付属する。(プライム1スタジオオンラインストア利用者限定)

是非コレクションに加えてほしいアイテムだ。



(C) 2020 New Line Productions, Inc. All rights reserved. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Lord of the Rings: The Return of the King and the names of the characters, items, events and places therein are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.