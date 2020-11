『RAiSe! The story of my music』

『バンドリ!』プロジェクトより『月刊ブシロード』にて連載中のRAISE A SUILE結成秘話を描いたコミカライズ『RAiSe! The story of my music』2巻が11月7日に発売。

『RAiSe! The story of my music』は、アニメ2nd Seasonにも登場し、第三のリアルバンドとしても活躍するRAISE A SUILENの、アニメでは語りきれない5人の素顔に迫るコミカライズ。

第2巻では、RAISE A SUILEN・キーボード担当にしてチュチュの腹心・パレオの過去、そしてチュチュとの出会いがついに明かされる内容になっているとのこと。

(C)しいはらりゅう (C)BDP (C)BUSHI (C)BUSHIROAD MEDIA