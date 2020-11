高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」に登場した、ゼットンこと花澤三郎を主人公にしたスピンオフ「WORST外伝 ゼットン先生」1巻が、本日11月6日に発売された。原作は「クズ!! ~アナザークローズ九頭神竜男~」の鈴木大、マンガは「栄冠はオレに輝け!!」シリーズの山本真太朗が担当している。

月刊少年チャンピオン(秋田書店)で連載されている「ゼットン先生」は、「WORST」本編で教師になる夢を語っていたゼットンが、夢を叶えて教壇に立った姿を描く作品。大学卒業後、母校である鈴蘭高校で教師になることを夢見ていたゼットンだったが、その願いはかなわず、天香国高校という学校に赴任した。そこで落ちこぼれを集めた「2-Z組」を受け持つことになったゼットンは、校長から「ある条件を満たせば鈴蘭への推薦状を書かなくもない」と持ちかけられるが……。また本日発売された月刊少年チャンピオン12月号では、「ゼットン先生」1巻の着せ替えカバーを付録に用意。カバーには、同誌10月号で「クローズ」とのコラボグラビアを披露した伊織もえの写真が使用されている。

さらに「クローズ」30周年を記念し、「鴉」の文字が書かれたマスクが応募者全員に贈られるフェアも実施されている。応募には「WORST外伝 ゼットン先生」1巻の帯に付いた応募券と、本日同時発売された高橋の関連作品6冊のうちいずれか2冊の帯の応募券が必要だ。対象作品は高橋自身が描く「ジャンク・ランク・ファミリー」8巻のほか、高橋が原作を務めている、きだまさし「WORST外伝 ドクロ」5巻、鈴木リュータ「WORST外伝 グリコ」9巻、齋藤周平「クローズ外伝 鳳仙花 the beginning of HOUSEN」9巻、向井康介、水島力也、長谷川隆脚本による神田哲也「クローズ EXPLODE」9巻、 カズ・ヤンセ「OREN'S」10巻。締め切りは12月8日となっている。なお高橋、HI-AX原作によるアメノ「HiGH&LOW THE WORST 鳳仙学園日誌」も本日発売されたが、こちらはフェアの対象ではないので注意しよう。