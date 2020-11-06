auが取り扱うiPhone 12 Pro MaxとiPhone 12 miniの価格が発表された。11月13日に販売を開始する。価格は、MNP、新規、機種変更でそれぞれ異なる。

iPhone 12 Pro Max（左）、iPhone 12 mini（右）

MNPでの販売価格（以下、価格はすべて税別）

au Online Shopで購入すると、ベースとなる販売価格から「au Online Shopお得割」の適用で22,000円が割り引かれる。25カ月目までに機種を買い換える「かえトクプログラム」（先に購入した機種は回収）を適用すると、分割支払金の最終回分の支払いが不要になり、iPhone 12 Pro Max 128GBの場合で66,000円が免除となる。これらをすべて適用すると、128GBモデルの実質負担額は53,900円となる。そのほかの価格は以下の通り。

■iPhone 12 Pro Max（現金価格および割賦価格、カッコ内は「au Online Shopお得割」利用時の価格）

・128GB：141,900円（119,900円）

・256GB：155,150円（133,150円）

・512GB：181,540円（159,540円）

■iPhone 12 Pro Max・24回払いの総賦払金（カッコ内は「かえトクプログラム」利用時の実質負担額）

・128GB：119,900円（53,900円）

・256GB：133,150円（61,030円）

・512GB：159,540円（75,060円）

■iPhone 12 mini（現金価格および割賦価格、カッコ内は「au Online Shopお得割」利用時の価格）

・128GB：90,065円（68,065円）

・256GB：95,240円（73,240円）

・512GB：109,305円（87,305円）

■iPhone 12 mini・24回払いの総賦払金（カッコ内は「かえトクプログラム」利用時の実質負担額）

・128GB：68,065円（26,185円）

・256GB：73,240円（28,600円）

・512GB：87,305円（36,305円）

新規購入の販売価格

新規購入の場合は、au Online Shopお得割の割引額が11,000円となる。そのほかの適用はMNPと共通だ。

■iPhone 12 Pro Max（現金価格および割賦価格、カッコ内は「au Online Shopお得割」利用時の価格）

・128GB：141,900円（130,900円）

・256GB：155,150円（144,150円）

・512GB：181,540円（170,540円）

■iPhone 12 Pro Max・24回払いの総賦払金（カッコ内は「かえトクプログラム」利用時の実質負担額）

・128GB：130,900円（64,900円）

・256GB：144,150円（72,030円）

・512GB：170,540円（86,060円）

■iPhone 12 mini（現金価格および割賦価格、カッコ内は「au Online Shopお得割」利用時の価格）

・128GB：90,065円（79,065円）

・256GB：95,240円（84,240円）

・512GB：109,305円（98,305円）

■iPhone 12 mini・24回払いの総賦払金（カッコ内は「かえトクプログラム」利用時の実質負担額）

・128GB：79,065円（37,185円）

・256GB：84,240円（39,600円）

・512GB：98,305円（47,305円）

機種変更の販売価格

機種変更の場合は、au Online Shopお得割の割引は適用されない。そのほかの適用はMNPなどと共通。

■iPhone 12 Pro Max（現金価格および割賦価格）

・128GB：141,900円

・256GB：155,150円

・512GB：181,540円

■iPhone 12 Pro Max・24回払いの総賦払金（カッコ内は「かえトクプログラム」利用時の実質負担額）

・128GB：141,900円（75,900円）

・256GB：155,150円（83,030円）

・512GB：181,540円（97,060円）

■iPhone 12 mini（現金価格および割賦価格、カッコ内は「au Online Shopお得割」利用時の価格）

・128GB：90,065円

・256GB：95,240円

・512GB：109,305円

■iPhone 12 mini・24回払いの総賦払金（カッコ内は「かえトクプログラム」利用時の実質負担額）

・128GB：90,065円（48,185円）

・256GB：95,240円（50,600円）

・512GB：109,305円（58,305円）

5G秋トクキャンペーン

au Online Shopで購入すると、au PAY残高に5,500円相当をキャッシュバックするキャンペーン。キャッシュバックは2020年12月下旬以降に行われる。店頭で購入する場合は、価格から5,500円を割り引く。