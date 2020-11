KREVAのニューシングル「Fall in Love Again feat. 三浦大知」が12月23日にリリースされる。

本作には、9月8日に行われた無観客配信ライブ「908 FESTIVAL ONLINE 2020」で初披露された表題曲「Fall in Love Again」と、10月に配信リリースされた「タンポポ feat. ZORN」に加え、それぞれのインストバージョンを収録。「Fall in Love Again」は、これまで5曲のコラボ曲を発表しており、10年以上もの間、KREVAと刺激し合ってきた盟友・三浦大知が参加した楽曲で、“コロナ禍を乗り越えて、また一緒に集まろう”というファンや仲間への思いがラブソングとして表現されている。

シングルは書籍型のスペシャルブック仕様の完全生産限定盤AとBの2形態。完全生産限定盤Aには収録曲のミュージックビデオとメイキングに加え、今年6月に開催された無観客生配信ライブ「KREVA Streaming Live『1(マルイチ)』」で披露された全18曲のライブ映像を収めたDVDが付属する。YouTubeでは「Fall in Love Again feat. 三浦大知」のティザー映像を公開中。

KREVA コメント

レコーディングの時に大ちゃんが、この曲を皆さんの前で披露できる日が来たら号泣してるかも、というような話をしていて、自分はそれだけでもう泣きそうでした。いつかその日が迎えられる事を、そしてその後もずっと歌い続ける事が出来ると信じさせてくれる、強く優しい曲になったと思います。

三浦大知 コメント

久しぶりにKREVAさんと楽曲を制作させていただけてとても幸せでした。まだまだ大変な時期は続きますが、だからこそ今、この楽曲で皆さんと繋がる事が出来たら嬉しいです。

KREVA「Fall in Love Again feat. 三浦大知」収録内容

CD

01. Fall in Love Again feat. 三浦大知

02. タンポポ feat. ZORN

03. Fall in Love Again feat. 三浦大知(Inst.)

04. タンポポ feat. ZORN(Inst.)

完全生産限定盤A付属DVD

01. KREVA Streaming Live「1(マルイチ)」 at Billboard Live TOKYO 2020.6.24

(01. パーティーはIZUKO? ~2019 Ver.~ 02. 国民的行事 03. 王者の休日 ~2019 Ver.~ 04. 人生 05. 基準 ~2019 Ver. 06. ストロングスタイル ~2019 Ver.~ 07. One feat. SONOMI 08. スタート ~2019 Ver.~ 09. アグレッシ部 ~2019 Ver.~ 10. 瞬間speechless11. かも ~2019 Ver.~ 12. EGAO 13. もしかしない 14. トランキライザー ~2019 Ver.~ 15. 素敵な時を重ねましょう feat. SONOMI 16. 涙止まれよ feat. SONOMI 17. ひとりじゃないのよ feat. SONOMI 18. 音色 ~2019 Ver.~)



02. Fall in Love Again feat. 三浦大知(Music Video)

03. タンポポ feat. ZORN(Music Video)

04. Fall in Love Again feat. 三浦大知(Making)

05. タンポポ feat. ZORN(Making)

※「1(マルイチ)」の「1」は丸囲み文字が正式表記。