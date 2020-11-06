Intel、対象のデスクトップCPU購入で先着3,300名にPC版「デススト」プレゼント

インテルは11月14日から、「デス・ストランディングPC版が先着でもらえる！購入キャンペーン」を実施する。対象の第10世代Intel Coreプロセッサーの単体購入や、搭載デスクトップPCの購入でエントリーできる。実施期間は2021年1月11日まで。
2020年12月、2021年1月、2021年2月の3カ月間にそれぞれ1,100人ずつ、合計で先着3,300名にコジマプロダクションのゲームソフト「デス・ストランディング（PC版）」をプレゼントする施策。キャンペーンの対象となるSKUは以下の通り。
- Intel Core i9-10900KF
- Intel Core i9-10900K
- Intel Core i9-10900F
- Intel Core i9-10900
- Intel Core i9-10850K
- Intel Core i7-10700KF
- Intel Core i7-10700K
- Intel Core i7-10700F
- Intel Core i7-10700
- Intel Core i9 X シリーズ・プロセッサー 10000番台
- Intel Core i7 X シリーズ・プロセッサー 10000番台
また、同社が取り扱うベアボーンキット「NUC 9 Extreme」シリーズでも「NUC9i9QNX」と「NUC9i7QNX」の2製品がキャンペーン対象となる。なお、PC版デス・ストランディングの推奨システム要件は、Intel Core i7-3770またはAMD Ryzen 5 1600以上、8GB以上のメモリ、GeForce GTX 1060 6GBまたはRadeon RX 590以上を搭載するWindows 10 PC。