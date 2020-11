野性爆弾くっきー！ アートの反響に「ほんまに不思議な……人生って分からんもんですね」

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービス Spotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。10月30日(金)放送のゲストは、野性爆弾のくっきー!さんがリモートで登場! アート活動とジェニーハイにおける音楽活動の両軸に迫ります。鈴木:ひそかにと言ったらあれですけど、僕、結構アート好きなんですよ。くっきー!:ほんまですか。鈴木:いろいろとくっきー!のアートのリサーチもしているんです。お値段も聞いたりして「このくらいまで値段が付いてきたんだ」とか、結構すごいんだなって思って。くっきー!:ありがとうございます。鈴木:すごいじゃないですか。くっきー!は最初から、こうなると思ってやっていたんですか?くっきー!:全然。遊びの一環というか、最初、楽屋で先輩らと楽しむために絵を描いていたんですけど、気がついたら、それが誰かの目に留まってテレビに出るようになって。そうしたら、ギャラリーの人に……。鈴木:そう、ギャラリーの人がね。くっきー!:はい。ギャラリーの人が「うちのところで預からせてもらえませんか?」ってなって、値段が付き始めたという感じですかね。鈴木:だって、僕、たまたま渋谷PARCOの特設ギャラリーに入ったんですよ。いろいろな人の作品があって「良いなあ」って思っていたら、そのギャラリーのスタッフさんがいて「うちのギャラリー、くっきー!をやらせてもらっているんですよ」って。だから完全にアーティストとして認識されていて、それがすごいと思って。くっきー!:ほんまに不思議な……人生って分からんもんですね。鈴木:面白いよね。くっきー!:で、おさむさん、結局、絵は買ってくれはったんですか?鈴木:いや……お値段を聞いて……。くっきー!:お値段もクソもないでしょうが(笑)!鈴木:でも絵ってフィーリングがあるじゃないですか。だからどこかで見たときに「本当にこれだ!」というのがあれば、絶対に1枚買いますから。くっきー!:マジですか! おさむさん好みになるであろう絵を、バカでかいサイズで描いてきますね。鈴木:実は僕、でかいやつが欲しいんですよ。くっきー!:マジですか!? 新しいのを描きますわ。予約ということで期待して大丈夫ですか?鈴木:いいですよ。逆に本当にいいですか?くっきー!:全然描きますので、言うてください。鈴木:ぜひ、じゃあギャラリーの人に連絡します。くっきー!:分かりました!鈴木:ジェニーハイの国立代々木競技場第一体育館での単独ライブが決まったんですか?くっきー!:決まりました。でかいんですよね。鈴木:すごいですよ。代々木第一でしょ?陣:最近まで多分改装されていて。鈴木:改装していて新しくなったんだよね。くっきー!:ほな、もう“さらぴん”で。陣:さらぴん(笑)。鈴木:「なんでそんなにベースが上手いんですか?」って(リスナーからのメールに)書いてあるんですけど。ベースは、本当に弾いているんですよね。くっきー!:弾いています。ゲスの極み乙女。の休日課長、おるじゃないですか。ベースの人が作ってくれたものを、僕がコピーして弾いているだけなんで。鈴木:でも昔からやってるんですよね。くっきー!:ベースはやってないです。ギターはずっとやっていたんですけど。鈴木:、ジェニーハイって、最初、ワンショット的な企画モノなのかなと思っていたんですけど、こんなに長く続くと思っていましたか?くっきー!:僕も企画モノやと思っていて。鈴木:当の本人が?くっきー!:「BAZOOKA!!!」(BSスカパー!)って番組があったんですけど、そこからできたもので。鈴木:「BAZOOKA!!!」から出てきたんですね。くっきー!:だから「1曲出したらしまいや」とほんまに思っていたんですけど、アルバムを出すとか言って、曲も増えてみたいな。で「アルバムを出すなら、僕も1曲作らせてくださいよ」みたいなノリで言うじゃないですか。そうしたら「それはダメです」って、川谷(絵音)さんに言われて。鈴木:それはダメなんだ(笑)。くっきー!:これ、めちゃめちゃ真面目なバンドやって。そこで気づきましたわ(笑)。* * *くっきー!さんの写真集「野性爆弾くっきー!の女型人間くっきー!名鑑」は光文社より好評発売中。詳しくは公式サイトをチェック!<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/