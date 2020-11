WANIMA 12月に有観客ライブ開催「少しずつでも前に進んでいけたら」

WANIMAが、11月4日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9月にリリースされたミニアルバム『Cheddar Flavor』や、リリース前日に行われた無観客ライブ『COMINATCHA!! TOUR FINAL at ZOZO MARINE STADIUM』、12月に開催される有観客ライブ『WANIMA Boil Down 2020』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! には、WANIMA先生が来校!WANIMA:わぁ~こんばんは!KENTA(Vo/Ba):先生やって! ヤバイ!! そういうお店に来たかと思いました!さかた校長:いや(笑)、そんなお店ないでしょ!!こもり教頭:(笑)。さかた校長:お1人ずつお声をもらってもいいですか?KENTA:WANIMAのベース・ボーカルKO-SHINです。KO-SHIN(Gt/Cho):え~……ギターのKENTAです。FUJI(Dr/Cho):ドラムのFUJIです(笑)。さかた校長:違いますよね?!KENTA:WANIMAのベース・ボーカルKENTA です。ギターのKO-SHINです。ドラムのFUJIです。お願いします!!さかた校長:いや……(笑)。KENTA:もう、名前とかいいんですよ! 今日は校長、教頭と、仲良くなれたらなって。校長先生は九州ですよね?さかた校長:俺、(出身が)福岡でWANIMA先生は熊本じゃないですか。しかも、ほぼ同学年なんです。なので、方言全開で……。こもり教頭:え~! 置いていくやん!!さかた校長:(笑)。俺は大牟田のほうなんですよ。FUJI:大牟田ですか?! (三井)グリーンランド(熊本県荒尾市)の近くですか?さかた校長:めちゃめちゃ行きましたよ!KENTA:教頭がわからんから!!さかた校長:でも教頭も三重なんで、同じ西日本やから(笑)。こもり教頭:三重と九州はまとめられないぞ……!(笑)。さかた校長:WANIMA先生は、9月23日にミニアルバム『Cheddar Flavor』をリリース。おめでとうございます!WANIMA:ありがとうございます! 嬉しいです!さかた校長:こちらは、(9月22日に)ZOZOマリンスタジアム(千葉)で開催された無観客ライブ『COMINATCHA!! TOUR FINAL at ZOZO MARINE STADIUM』の翌日に、サプライズでリリースされたということですが……このツアーは新型コロナウイルスの影響で、30公演中16公演が中止となってしまったんですね。WANIMA:そうなんです。さかた校長:そしてこの無観客ライブは、全国286の映画館と12のライブハウスを使用したライブビューイング、さらに配信ライブという形で行われたんですけれども。実際にやってみてどうでしたか?KENTA:(今回のライブは)僕たちが育ったライブハウスでも観て欲しかったし、映画館でも……一番はゼロ距離でお客さんと会いたいんですけど。いまはコロナで会えないけど、ライブハウスと映画館を使って(観られるようにしました)。あとはみなさんの好きな場所で観られるようにということで(配信も取り入れて)、いろんなスタイルでやったんですけど。やっぱりやってみると、お客さんの存在の大きさに気づいたんですね。いくらカメラの向こうにお客さんがいるといっても……やっぱりゼロ距離で会いたいですね。さかた校長:僕も観させてもらいましたが……雨の中、MCで「大丈夫やから」と何度も言ってくれて、方言も相まってグッときました。あと花火がすごく綺麗で、映像を観ていたみんなも、声は聞こえなくてもあの綺麗な景色を観たと思います。僕も感動しました。KENTA:今年は夏祭りとかも無かったし、夏っぽいことがみんなできなかったと思うんです。あの映像を観た人たちだけでも、夏を感じてほしいなというので……でもちょっと打ち上げすぎたね(笑)。FUJI:すごかった。一瞬、躊躇しましたけどね。KENTA:花火師さんたちが、結構気合い入っていましたからね。さかた校長:しかも雨の中でしたからね。FUJI:でも皆さんが喜んでくれるんだったら、ということで。いい経験になりました。さかた校長:そのライブでも『Cheddar Flavor』の収録曲が披露されましたけど、改めてどういうアルバムになりましたか。KENTA:コロナ中に作った曲もあるんです。コロナ中は、SNSだったりニュースもそうですけど、割とマイナスなことが充満している気がしていて。僕もそういうことに対して何か言いたくなるときには、まず自分の心の位置がどこにあるのか、というのをちゃんと把握して……“誰かに歌うな、自分に歌え”というテーマで、今回の9曲を作らせてもらいました。さかた校長:そして、さきほど情報が解禁されましたけど……12月17日(木)に東京ガーデンシアターで有観客ライブ『WANIMA Boil Down 2020』を開催!こもり教頭:おめでとうございます!WANIMA:ありがとうございます!!さかた校長:およそ10ヵ月ぶりとなる有観客ライブで、WANIMAとお客さんの1年を締めくくる忘年会的なスペシャルイベントということですが……今後は12月の恒例にしていく予定となっていると。KENTA:はい。さかた校長:どういったライブにしようと思っていますか。KENTA:少しずつでも前に進んでいけたらな、ということで有観客にしたんですけど……来れない方もたくさんいると思うので、配信も行う予定です。年末の忙しい時期ではあるんですけど、忘年会のようなイベントが毎年できていけば、僕たちもお客さんも楽しみを作っていけるかな、と思っています。さかた校長:いいですね。“1年間、よく頑張ったな!”みたいな感じで。しかもWANIMA先生は、忘年会が似合いますね。KENTA:本当ですか!?さかた校長:祭りというか……。KENTA:あ~祭りですね。FUJI:お酒はあんまりやらないんですよ。KENTA:僕、お酒は全然ダメなんですよ。さかた校長:そうなんですか。このイベントの詳細は、『WANIMA Boil Down 2020』特設サイト(https://boildown.net)をチェックしてください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/