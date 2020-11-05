NPB、宮崎で行われる「2020年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名…

ウエスタン・リーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスとイースタン・リーグ優勝の東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する「2020年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名簿が5日、公示された。
ファーム日本一の座を懸けた一戦に出場可能な選手の名簿には、ソフトバンクは今季限りで退団が決定している内川聖一内野手や、期待の大砲リチャード内野手ら57選手、楽天はルーキーの小深田大翔内野手ら56選手が記載されている。この中から当日のベンチ入りメンバーが決まる。
試合は11月7日13時からひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。
ソフトバンクの名簿
■監督
小川 一夫
■コーチ
倉野 信次
新井 宏昌
松山 秀明
井出 竜也
的山 哲也
■ブルペン
田之上 慶三郎
■投手
Ｃ．スチュワート・ジュニア
大竹 耕太郎
津森 宥紀
二保 旭
加治屋 蓮
岩嵜 翔
武田 翔太
甲斐野 央
田中 正義
吉住 晴斗
椎野 新
Ｍ．ムーア
杉山 一樹
松田 遼馬
Ｒ．バンデンハーク
髙橋 純平
古谷 優人
田浦 文丸
Ｄ．サファテ
奥村 政稔
大関 友久
小澤 怜史
野澤 佑斗
岡本 直也
渡辺 健史
重田 倫明
村上 舜
■捕手
谷川原 健太
海野 隆司
石塚 綜一郎
渡邉 陸
堀内 汰門
■内野手
髙田 知季
内川 聖一
西田 哲朗
増田 珠
リチャード
野村 大樹
三森 大貴
小林 珠維
古澤 勝吾
黒瀬 健太
伊藤 大将
勝連 大稀
荒木 翔太
■外野手
佐藤 直樹
柳町 達
上林 誠知
水谷 瞬
釜元 豪
真砂 勇介
大本 将吾
舟越 秀虎
田城 飛翔
日暮 矢麻人
清水 陸哉
中村 宜聖
楽天の名簿
■監督
奈良原 浩
■コーチ
垣内 哲也
後藤 武敏
星 孝典
牧田 明久
酒井 忠晴
■ブルペン
石井 貴
■投手
岸 孝之
近藤 弘樹
Ｊ．Ｔ．シャギワ
藤平 尚真
釜田 佳直
福井 優也
引地 秀一郎
青山 浩二
Ｄ．Ｊ．ジョンソン
菅原 秀
渡邊 佑樹
福森 耀真
津留﨑 大成
髙田 萌生
鈴木 翔天
瀧中 瞭太
辛島 航
熊原 健人
石橋 良太
佐藤 智輝
西口 直人
由規
池田 駿
森 雄大
王 彦程
池田 隆英
木村 敏靖
清宮 虎多朗
則本 佳樹
小峯 新陸
■捕手
岡島 豪郎
山下 斐紹
田中 貴也
堀内 謙伍
水上 桂
江川 侑斗
■内野手
小深田 大翔
黒川 史陽
内田 靖人
渡邊 佳明
村林 一輝
吉持 亮汰
南 要輔
松本 京志郎
山﨑 真彰
澤野 聖悠
■外野手
オコエ 瑠偉
田中 和基
岩見 雅紀
下水流 昂
小郷 裕哉
和田 恋
武藤 敦貴
フェルナンド
中村 和希
耀飛
ウエスタン・リーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスとイースタン・リーグ優勝の東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する「2020年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名簿が5日、公示された。