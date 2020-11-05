NPB、宮崎で行われる「2020年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名…

ウエスタン・リーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスとイースタン・リーグ優勝の東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する「2020年プロ野球ファーム日本選手権」の出場資格者名簿が5日、公示された。







ファーム日本一の座を懸けた一戦に出場可能な選手の名簿には、ソフトバンクは今季限りで退団が決定している内川聖一内野手や、期待の大砲リチャード内野手ら57選手、楽天はルーキーの小深田大翔内野手ら56選手が記載されている。この中から当日のベンチ入りメンバーが決まる。



試合は11月7日13時からひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。









ソフトバンクの名簿



■監督

小川 一夫



■コーチ

倉野 信次

新井 宏昌

松山 秀明

井出 竜也

的山 哲也



■ブルペン

田之上 慶三郎



■投手

Ｃ．スチュワート・ジュニア

大竹 耕太郎

津森 宥紀

二保 旭

加治屋 蓮

岩嵜 翔

武田 翔太

甲斐野 央

田中 正義

吉住 晴斗

椎野 新

Ｍ．ムーア

杉山 一樹

松田 遼馬

Ｒ．バンデンハーク

髙橋 純平

古谷 優人

田浦 文丸

Ｄ．サファテ

奥村 政稔

大関 友久

小澤 怜史

野澤 佑斗

岡本 直也

渡辺 健史

重田 倫明

村上 舜



■捕手

谷川原 健太

海野 隆司

石塚 綜一郎

渡邉 陸

堀内 汰門



■内野手

髙田 知季

内川 聖一

西田 哲朗

増田 珠

リチャード

野村 大樹

三森 大貴

小林 珠維

古澤 勝吾

黒瀬 健太

伊藤 大将

勝連 大稀

荒木 翔太



■外野手

佐藤 直樹

柳町 達

上林 誠知

水谷 瞬

釜元 豪

真砂 勇介

大本 将吾

舟越 秀虎

田城 飛翔

日暮 矢麻人

清水 陸哉

中村 宜聖











楽天の名簿



■監督

奈良原 浩



■コーチ

垣内 哲也

後藤 武敏

星 孝典

牧田 明久

酒井 忠晴



■ブルペン

石井 貴



■投手

岸 孝之

近藤 弘樹

Ｊ．Ｔ．シャギワ

藤平 尚真

釜田 佳直

福井 優也

引地 秀一郎

青山 浩二

Ｄ．Ｊ．ジョンソン

菅原 秀

渡邊 佑樹

福森 耀真

津留﨑 大成

髙田 萌生

鈴木 翔天

瀧中 瞭太

辛島 航

熊原 健人

石橋 良太

佐藤 智輝

西口 直人

由規

池田 駿

森 雄大

王 彦程

池田 隆英

木村 敏靖

清宮 虎多朗

則本 佳樹

小峯 新陸



■捕手

岡島 豪郎

山下 斐紹

田中 貴也

堀内 謙伍

水上 桂

江川 侑斗



■内野手

小深田 大翔

黒川 史陽

内田 靖人

渡邊 佳明

村林 一輝

吉持 亮汰

南 要輔

松本 京志郎

山﨑 真彰

澤野 聖悠



■外野手

オコエ 瑠偉

田中 和基

岩見 雅紀

下水流 昂

小郷 裕哉

和田 恋

武藤 敦貴

フェルナンド

中村 和希

耀飛

