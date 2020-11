Novelbrightの無観客ライブ『バーチャルブライト SPECIAL at 大阪城ホール ~バンド史上最強の発表あります~』が、11月14日(土)からHuluで独占配信される。



2019年7月に「どチクショー路上ライブTOUR」を開催するや、SNSや口コミでその名を全国へと広め、多メディアも「2020年ブレイク必至」と絶賛。ボーカル・竹中雄大の心を震わす圧倒的な歌声、一度聴いたら忘れられない確かなメロディワーク、細部まで練りこまれた楽曲アレンジを武器に、今年8月17日にはDigitalSong「Sunny drop」で異例の速さでメジャーデビューを果たした大阪出身の5人組ロックバンド「Novelbright」。



現在オンライン動画配信サービスHuluで独占配信されている厳選ライブ映像「L!VE@HOME(C)UNIVERSAL SIGMA / ZESTNovelbright 編(11/17まで配信)」も好評を博す中、新曲「あなたを求めただけなのに」が中井貴一・鈴木京香出演の新ドラマ『共演NG』(テレビ東京系、毎週月曜22:00~)の主題歌にも抜擢されるなど、その勢いは止まらない。



そんなNovelbrightの新たなライブ&ドキュメンタリー映像が、11月14日からHuluに登場。今年8月17日に大阪城ホールから生配信された無観客ライブで、“メジャーデビュー決定を発表する場”ともなったメジャーデビュー前最後のライブ映像『バーチャルブライト SPECIAL at 大阪城ホール ~バンド史上最強の発表あります~』。



路上ライブの卒業時、ファンに「次は大阪城ホールで会いましょう」と伝えていたNovelbright。そんな思い入れの強い大阪城ホールで、メジャーデビュー決定を初報告すべく行われた『バーチャルブライト SPECIAL at 大阪城ホール』では、インディーズ時代から前向きに走り続けてきた彼らの情熱&勢いが炸裂。「歴史的な1日を、今日は一緒に作りましょう!」という竹中の呼びかけ通り、まさにエポックメイキングな伝説のステージとなった。あの疾走感あふれる胸熱ライブが、早くもHuluでよみがえることに。さらに、今回は舞台裏を克明に記録したドキュメンタリー映像も初公開される。



ドキュメンタリー部分では、ライブ開始6時間前からメンバーを追跡。楽屋などでの飾らないオフショットはもちろん、メンバーがカメラの前でライブに懸ける思いやここから始まる新章に向けた素直な胸中も告白するなど、歴史的瞬間を目の前にしたNovelbrightの貴重な素顔を収めた映像が大放出。さらにはライブ終了直後、メンバーが浮かべた表情と、臨場感あふれる言葉も記録。Novelbrightのピュアな魂と熱き思いが随所に宿る、エモさ120%のライブ&ドキュメンタリーとなっている。



■番組概要

●タイトル:メジャーデビュー前最後のライブ映像『バーチャルブライト SPECIAL at 大阪城ホール ~バンド史上最強の発表あります~』



●配信情報:2020 年11 月14 日(土)からHulu で独占配信開始



●出演:Novelbright<竹中雄大(ボーカル)、沖聡次郎(ギター)、山田海斗(ギター)、圭吾(ベース)、ねぎ(ドラム)>



●収録曲:1. Sunny drop / 2. ランナーズハイ / 3. Count on me / 4. おはようワールド /5. 君色ノート / 6. また明日 / 7. 夢花火 / 8. Walking with you /9. Morning Light / 10. 時を刻む詩 / 11. 拝啓、親愛なる君へ