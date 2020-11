今年はシナモロールが真っ黒に⁉︎ ブラックフライデーver.がナムコ限定で登場！

バンダイナムコアミューズメントは、『ブラックフライデー』にちなんだナムコ限定のアミューズメント景品『シナモロール わくわくブラックフライデーくまだっこBIGぬいぐるみ』を、2020年11月6日(金)より全国の直営アミューズメント施設「namco」の約194店舗に順次投入する。



ブラックフライデーとは、アメリカ合衆国における感謝祭(11月第4木曜日)の翌日の金曜日のことで、日本でも次第に認知されはじめている。



そのブラックフライデーにちなみ、今年は真っ白なシナモロールが真っ黒ver.になってナムコ限定で登場! 黒で統一されたカラーがスタイリッシュ?! なBIGぬいぐるみで、同じく真っ黒なくまを抱っこしているのが可愛らしいアイテムとなっている。



また、 11月20日(金)より順次、全国約148店舗の「namco」直営アミューズメント施設にて、「namco BLACK FRIDAY」を開催。期間中、ナムコポイントアプリのリンク機能を使用して、対象ゲームがお得に遊べるクーポンも配布される。実施店舗・開催期間はキャンペーン特設ページでチェックしよう。



>>>対象となるゲーム機を見る



(C)2001, 2020 SANRIO CO., LTD. (C)Nintendo Licensed by Nintendo (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)BANDAI NAMCO Amusement Inc.