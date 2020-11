『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』KV解禁、新キャラCVに榎木淳弥！

2021年早春、前篇&後篇の2作品構成で公開予定の『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』のキービジュアル、新キャストが解禁となった。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、⻑年にわたり多くのファンに支持され続けてきた。



2021年、ついに20周年を迎えるアニメ『テニスの王子様』。『新テニスの王子様 氷帝 vs 立海 Game of Future』は、その節目を飾る試みの一つとして2020年5月にアニメ製作が発表された、許斐先生マッチメイク完全監修アニメオリジナルストーリーとなっている。



この度、注目が集まる本作のキービジュアルが解禁! 各校の熱い想いが臨場感たっぷりに伝わってくるビジュアルとなっている。



また、新キャストも発表! 本作にてアニメ初登場となるキャラクター・玉川よしおを演じるのは榎木淳弥さんに決定した。榎木さんからはコメントも到着している。



来年早春に公開となる更にパワーアップした本作品に期待が高まる!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト