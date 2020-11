明治安田生命J3リーグ第22節が7日に行われた。

首位のブラウブリッツ秋田は、ホームでカマタマーレ讃岐と対戦。1分に先制すると、前半だけで大量4点のリードを奪う。試合終了間際にも1点を加え、5-0の大勝で開幕からの無敗を「25」に伸ばした。

ヴァンラーレ八戸と敵地で対戦した2位のロアッソ熊本は、19分に先制を許したものの39分に追いつき同点で折り返す。70分には熊本が逆転に成功したものの、75分に八戸が試合を振り出しに戻し、試合は2-2のドローで終了した。

3位SC相模原は、ホームで藤枝MYFCと対戦。9分に先制を許した相模原は、23分に追いつき、後半頭の52分に逆転する。しかし、後半アディショナルタイム4分に追いつかれ、試合は2-2で引き分けた。

4日は上位2チームの試合が行われた。セレッソ大阪U-23と敵地で対戦した4位AC長野パルセイロは、佐相壱明の2ゴールなど3-1で勝利。3試合ぶりの勝利を収め、相模原をかわして3位に浮上した。5位FC岐阜は、敵地でY.S.C.C.横浜と対戦。11分に先行を許す苦しい展開になると、68分に前田遼一のゴールで追いついたものの、逆転の1点が奪えず。1-1のドローで相模原を追い抜くチャンスを逃した。

今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

八戸 2-2 熊本

秋田 5-0 讃岐

相模原 2-2 藤枝

沼津 1-1 鳥取

今治 2-0 G大23

岩手 2-1 福島

富山 2-0 鹿児島

YS横浜 1-1 岐阜

C大23 1-3 長野

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田(勝ち点61/得失点差+38)

2位 ロアッソ熊本(勝ち点46/得失点差+13)

3位 SC相模原(勝ち点44/得失点差+4)

4位 AC長野パルセイロ(勝ち点45/得失点差+18)

5位 FC岐阜(勝ち点42/得失点差+9)

6位 FC今治(勝ち点39/得失点差+6)

7位 ガイナーレ鳥取(勝ち点38/得失点差+3)

8位 カターレ富山(勝ち点27/得失点差+3)

9位 鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点37/得失点差+3)

10位 藤枝MYFC(勝ち点33/得失点差+0)

11位 いわてグルージャ盛岡(勝ち点30/得失点差-15)

12位 福島ユナイテッドFC(勝ち点28/得失点差-8)

13位 ガンバ大阪U-23(勝ち点27/得失点差-7)

14位 アスルクラロ沼津(勝ち点26/得失点差-7)

15位 ヴァンラーレ八戸(勝ち点23/得失点差-13)

15位 カマタマーレ讃岐(勝ち点23/得失点差-13)

17位 Y.S.C.C.横浜(勝ち点22/得失点差-20)

18位 セレッソ大阪U-23(勝ち点19/得失点差-20)

◆■次節の対戦カード

▼11月7日(土)

16:00 鹿児島 vs 熊本

▼11月8日(日)

13:00 岩手 vs 八戸

13:00 福島 vs 相模原

13:00 藤枝 vs 今治

13:00 鳥取 vs YS横浜

14:00 長野 vs 秋田

14:00 岐阜 vs 富山

14:00 G大23 vs 讃岐

14:00 C大23 vs 沼津