明治安田生命J2リーグ第31節が4日に行われた。

首位の徳島ヴォルティスは、ホームでジュビロ磐田と対戦。徳島は14分に垣田裕暉のゴールで先制後、16分にコーナーキックから失点し磐田に追いつかれる。だが、徳島は21分にすぐさま勝ち越し、リードで折り返した。67分には垣田がこの試合2点目を挙げて磐田を突き放し、3-1の勝利で首位を維持した。

徳島と勝ち点で並ぶ2位アビスパ福岡は、水戸ホーリーホックと対戦。5分に増山朝陽が挙げた1点を守り切り、2試合ぶりの勝利で勝ち点を「62」に伸ばした。

3位V・ファーレン長崎は、ホームでFC町田ゼルビアと対戦。前半終了間際に先制し、後半の早い時間に追加点を獲得。75分に1点を返されたものの、89分にルアンがダメ押しの追加点を挙げて3-1で勝利した。長崎は2連勝となり、無敗を5試合連続に伸ばしている。

けが人続出で台所事情の苦しい大宮アルディージャは、敵地で4位ギラヴァンツ北九州と対戦。アウェイの大宮は30分に先制すると55分にリードを広げる。65分に1点を返されたものの、逃げ切って勝ち点3を持ち帰ることに成功した。大宮は9月30日の第23節水戸ホーリーホック戦以来となる勝利。一方の北九州は、直近11試合で7敗目となった。

◆■試合結果

東京V 2-2 金沢

山形 1-2 新潟

水戸 0-1 福岡

千葉 1-1 愛媛

甲府 1-0 琉球

松本 0-0 栃木

京都 2-1 岡山

山口 1-1 群馬

徳島 3-1 磐田

北九州 1-2 大宮

長崎 3-1 町田

◆■順位表

1位 徳島ヴォルティス(勝ち点62/得失点差+26)

2位 アビスパ福岡(勝ち点62/得失点差+14)

3位 V・ファーレン長崎(勝ち点57/得失点差+15)

4位 ギラヴァンツ北九州(勝ち点50/得失点差+9)

5位 アルビレックス新潟(勝ち点49/得失点差+11)

6位 ヴァンフォーレ甲府(勝ち点49/得失点差+6)

7位 京都サンガF.C.(勝ち点47/得失点差+4)

8位 ジュビロ磐田(勝ち点44/得失点差+6)

9位 栃木SC(勝ち点43/得失点差+3)

10位 モンテディオ山形(勝ち点42/得失点差+8)

11位 東京ヴェルディ(勝ち点42/得失点差+4)

12位 ツエーゲン金沢(勝ち点40/得失点差-2)

12位 ファジアーノ岡山(勝ち点40/得失点差-2)

14位 水戸ホーリーホック(勝ち点39/得失点差+4)

15位 大宮アルディージャ(勝ち点39/得失点差−9)

16位 ジェフユナイテッド千葉(勝ち点36/得失点差−3)

17位 FC町田ゼルビア(勝ち点36/得失点差−5)

18位 FC琉球(勝ち点33/得失点差−8)

19位 松本山雅FC(勝ち点33/得失点差−14)

20位 ザスパクサツ群馬(勝ち点30/得失点差−25)

21位 レノファ山口FC(勝ち点27/得失点差−22)

22位 愛媛FC(勝ち点26/得失点差−18)

■第31節の対戦カード

▼11月7日(土)

16:00 東京V vs 徳島

▼11月8日(日)

14:00 栃木 vs 京都

14:00 大宮 vs 甲府

14:00 千葉 vs 山形

14:00 福岡 vs 松本

14:00 琉球 vs 山口

14:00 群馬 vs 長崎