SCANDAL・MAMI マッチングアプリは「彼探しではなくて、気の合う友達を探す感覚でいいんじゃない？」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月2日(月)の放送では、メジャーデビュー12周年を迎えたということで、番組内でささやかにお祝いをした後、リスナーからのさまざまな「恋愛相談」と向き合っていきました。この日は同世代リスナーから寄せられた、"恋愛相談"3連発に応えていきます。「私はもうすぐで28歳になりますが、彼氏がいたことがありません。片思いで終わるのがほとんどです……でも、だんだんと結婚願望もでてきて、どうすればいいのかと悩んでいます。今、少し気になる人がいて、1年くらいSNSでやりとりをして、やっと最近2人で食事に行きました!私は話しやすいし、『楽しかったな〜』と思ったのですが、ここからどうすればいいかわかりません。また食事に行きたいとも思うのですが、いつも連絡は私からしているので、待ってみたほうがいいのかなとも思ったり……アドバイスをお願いします!」「自分は今年で27歳になるのですが、今まで彼女ができたことがありません。ついでに言えばデートというものも経験が一度もありません。学生の頃だったら、恋愛感情を持つことも、まれにあったのですが、社会人になって以降、『人を好きになるってなんだっけ』みたいな状態に……どうしたら好きな人ができますでしょうか?」「わたしは27歳で彼氏はいません。出会いもあまりなくマッチングアプリをやっています。ですが、会う前にドタキャンされたり、連絡が続くことがほとんどありません。今度会う予定の人は、急遽用事が入ったので『別の日に会えませんか?』と言ってくれましたが、初めて会うときにキャンセルされてしまうと、そのあとで会う気をなくしてしまいます。それでも会うほうがいいのでしょうか? 過去の恋愛も問題だらけで、自己嫌悪に陥りそうです。嫌なことがあったとき、どう乗り越えていますか?」* * *HARUNA:なるほど。RINA:みんな悩んでるな……。MAMI:みんな20代後半だね。HARUNA:1番悩む時期でもあるよね。女性は特に30を目前にして……仕事も恋愛もどういう自分であるべきか、まず考える年代というか。RINA:そうやね、「これから先どうなるんやろう」って漠然と思うんやろね。でもこの年齢でパートナーがいないことについて、焦りすぎる必要はないんじゃないかなって、すごい思うんよな。恋愛するスピードって人と比べられないものやんか。早いも遅いもないし、まわりがうまくいっているのを見て、ちょっと心配になったりすることが多いのかなって思うけど、いないことは変なことじゃないし、やばいとか全然そんなことはないと思うけどね。TOMOMI:私の親友に最近彼ができてんけど。その彼が30歳で、生まれて初めて付き合ったのね。(親友が)初めての彼女で。で、彼のために夜ごはんを作ってあげたんだけど、それだけで泣いちゃうんだって。一同:すごい!TOMOMI:ピュアで話を聞いてるだけですごい幸せになる。30歳だけど、いつそういう幸せを見つけられるかわからへん。MAMI:全部が新鮮で、相手も自分も楽しく過ごせるなって思うよね。RINA:タイミングやね。HARUNA:無理に付き合ったりするのは、そんなにおすすめはしないかな。MAMI:友達がマッチングアプリをやっていて、その子はラーメンがめちゃくちゃ好きで、ラーメンを一緒に食べてくれる相手を探してるの。「今日どこどこの店に行ける人?」みたいに、要はつきあう人を探すっていうよりも、友達を探すみたいな。彼探しではなくて、気の合う友達を探す感覚でいいんじゃないかなって思う。その友達はマッチングアプリのことをラーメンアプリって呼んでるけど。一同:笑TOMOMI:ラーメンアプリではないよ。HARUNA:それで結構見つかるもんなの?MAMI:全然見つかるみたいよ。友達は辛いラーメンの「蒙古タンメン中本」が好きだから、「中本好きで会おう」って集まったり、ラーメンを食べにいって、その後で恋愛関係になる人もいるし、ラーメンだけの関係の人もいるし。形はめっちゃそれぞれだよね。HARUNA:同じ趣味の人たちとの出会いは楽しそうだね。RINA:そういう気軽さもあるね。MAMI:無理やり今、(彼を)探さなきゃって思わなくてもいいよね。RINA:なんかさ、恋愛って駆け引きやって、よく言われるやんか。でも「ほんまにそうなんか?」ってめっちゃ思うんよな。もっと思った通り素直に行動したほうが、うまくいく確率が高いんじゃないの? って思うの。話したいときに電話するとか……そのほうが成功率が高いし、やりたいように行動してほしいな。MAMI:ごはんさんのメールで、「連絡が自分ばっかりだなって」あるけど、それって恥ずかしいことじゃない。積極的でいいと思う。HARUNA:それだけ好きなんだもん、ダダ漏れしちゃっていいと思う。RINA:いいと思う、アピールしよ!TOMOMI:DAIさんのほうは好きな人が見つからへんと……。HARUNA:好きな人か……これもタイミングと直感かな。MAMI:探そうと思うと(層が)狭まるよね。こういう年齢になると、自分のことを一から話すのって大変だからさ、相手にちょっと興味があったら声をかけてみるとか、そこからでいいんじゃないかなHARUNA:趣味とか打ち込んでいるものがあったら、自然と気の合う人ができてたとかあるかもしれないし。RINA:今は自分にフォーカスする時期じゃないかな。好きなことをいっぱいして、人間として魅力的になる時間に費やす……。MAMI:素敵です。TOMOMI:そう思います。* * *この日の放送では、RINAが最近「あの人に会えて嬉しかった」気になる出来事についても触れていきます。