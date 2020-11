中国アングラシーンのポストパンクバンド法茲FAZI、日本限定仕様のEP発売

中国のポストパンクバンド「法茲FAZI」の新作EP『假水(インビジブル・ウォーター)』が、2020年12月2日に日本限定仕様でリリースされる。



アジアを股にかけるBIG ROMANTIC RECORDSが送る、大浪漫中国アンダーグラウンドシリーズ。第一弾の北京のサイケロックバンド「吹万chuiwan」に続く第二弾は、中国西安出身のポストパンクバンド「法茲FAZI」。



今春にデジタルリリースされた新作EP『假水(インビジブル・ウォーター)』が話題となり、その後の中国国内のツアーも16公演のほぼ全てがソールドアウトとなるなど、中国インディーシーンにおいてアンダーグラウンドの域を越えて大きな現象となりつつある。今回リリースされる日本盤は、EP『假水(インビジブル・ウォーター)』に中国インディシーンでの盟友「海朋森 HIPERSON」とのコラボ作品「Day and Night」をコンパイルした限定仕様になっている。







EPのプロデューサーは落日飛車の新作も手掛けたJON DU(FORESTS森林)、アナログマスタリングには中村宗一郎が手掛ける。





<リリース情報>







法茲FAZI

『假水(インビジブル・ウォーター)』



発売日:2020年12月2日(水)

価格:3300円(税別)



=収録曲=

[A面]

1. 隼Falcon

2. 甜水井Tian Shui Jing



[B面]

1. 与你分享我的眼睛Share My Eyes With You

2. 你把我的脸庞转向明天You Turn My Face to Another Day (with海朋森HIPERSON)

3. 夜行Night Walk (with海朋森HIPERSON)