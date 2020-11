数量限定ピザーラ「すみっコぐらしスペシャルパック」をゲット！

フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、 2020年11月5日(木)から、人気キャラクター『すみっコぐらし』のオリジナルグッズが購入できる『すみっコぐらし スペシャルパック』を、全国のピザーラで数量限定販売する。



サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” というさむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、子供や女性層を中心に大人気となっている。



この度登場する『すみっコぐらしスペシャルパック』は、好きなピザにプラス200円(+税)で、オリジナルデザインの「お皿」と「シール」を購入できるお得な限定パック。

幅広い世代を癒している『すみっコぐらし』の世界観が存分に表れた可愛いお皿と、「しろくま」・「ぺんぎん?」など人気の仲間達が勢ぞろいしたシールはピザーラでしか手に入らない限定アイテム! この機会に好きなピザと一緒に可愛いすみっコたちのお皿も楽しもう♪



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.